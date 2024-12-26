Повышение тарифа на электроэнергию чревато ростом затрат промышленности и уменьшением валютных поступлений — Finance.ua

Повышение тарифа на электроэнергию чревато ростом затрат промышленности и уменьшением валютных поступлений
С 1 января 2025 года НКРЭКУ повышает тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии почти на 30% до 686 грн/МВт-час (без НДС). Это произошло на фоне значительного роста цен на электроэнергию для бизнеса в течение 2024 года.
Как пишет GMK Center, по данным Федерации работодателей Украины, повышение тарифа повлечет за собой рост расходов промышленности и сокращение валютных поступлений.
Дополнительные расходы для металлургов
В украинских предприятиях выразили разочарование решением НКРЭКУ.
Там отметили, что это решение регулятора будет негативно влиять на все отрасли экономики Украины, особенно на те, которые обеспечивают украинский экспорт и промышленников, производящих товары.
Как отметил глава Федерации металлургов Сергей Биленький, после повышения тарифа на передачу расходы отрасли увеличатся на 1,6 млрд грн в год, при том что 30% предприятий ГМК и так остановлены.
«В „АрселорМиттал Кривой Рог“ отметили, что это приведет к негативным производственным последствиям и, как следствие, к снижению НДС на импорт сырьевых ресурсов примерно 100−150 млн грн в месяц и снижению валютных поступлений на 50−100 млн долларов», — пишет издание.
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Со своей стороны, в «Интерпайпе» напомнили, что НКРЭКУ повышает этот тариф уже несколько лет подряд.
Однако проблема кросс-субсидирования и долгов в украинском энергосекторе настолько хроническая и системная, что, как показывает опыт, механическим повышением тарифа ее не решить, резюмировали в GMK Center.
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