Повторные свидетельства и выписки ГРАГС снова доступны на портале «Дія»: как заказать — Finance.ua

Повторные свидетельства и выписки ГРАГС снова доступны на портале «Дія»: как заказать
На портале «Дія» снова можно заказать повторные свидетельства и выписки из ГРАГС.
Как сообщила прессслужба «Дія», такой возможностью уже воспользовались более 123 тысяч украинцев. Подать заявление можно онлайн за несколько минут, а готовый документ будет доставлен Укрпочтой.
Какие документы вернулись
- Повторная выдача свидетельства о рождении
- Повторная выдача свидетельства о браке
- Повторная выдача свидетельства о смене имени
- Повторная выдача свидетельства о расторжении брака
- Повторная выдача свидетельства о смерти
- Выписка о рождении
- Выписка о браке
- Выписка о смене имени
- Выписка о расторжении брака
- Выписка о смерти
Как это работает?
Чтобы заказать документ, необходимо:
- Авторизироваться в кабинете гражданина на портале «Дія»;
- В каталоге услуг выбрать раздел «Справки и выписки»;
- Нажать «Подать заявление»;
- Заполнить форму на повторную выдачу свидетельства или выписки;
- Выбрать способ доставки (Укрпочтой курьером или в отделение);
- Оплатить услугу и подписать заявление с помощью «Дія.Підпис» или другой квалифицированной электронной подписи.
Статус заявления можно проверить в разделе «Услуги», «Заказные услуги». Его рассмотрение длится до трех рабочих дней. Уведомление о готовности придет на электронную почту.
Напомним, в Украине возобновили выдачу выписок из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости». Услуга получения выписок о несудимости доступна с 3 августа.
С 1 августа 2025 г. услуга была временно недоступна из-за проведения Департаментом информатизации МВД совместно с ГП «Инфотех» регламентных работ по обновлению программного обеспечения и улучшению оперативности работы системы.
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