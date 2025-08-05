Повторные свидетельства и выписки ГРАГС снова доступны на портале «Дія»: как заказать — Finance.ua
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Повторные свидетельства и выписки ГРАГС снова доступны на портале «Дія»: как заказать

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Повторные свидетельства и выписки ГРАГС снова доступны на портале «Дія»: как заказать
Повторные свидетельства и выписки ГРАГС снова доступны на портале «Дія»: как заказать
На портале «Дія» снова можно заказать повторные свидетельства и выписки из ГРАГС.
Как сообщила прессслужба «Дія», такой возможностью уже воспользовались более 123 тысяч украинцев. Подать заявление можно онлайн за несколько минут, а готовый документ будет доставлен Укрпочтой.

Какие документы вернулись

Как это работает?

Чтобы заказать документ, необходимо:
  1. Авторизироваться в кабинете гражданина на портале «Дія»;
  2. В каталоге услуг выбрать раздел «Справки и выписки»;
  3. Нажать «Подать заявление»;
  4. Заполнить форму на повторную выдачу свидетельства или выписки;
  5. Выбрать способ доставки (Укрпочтой курьером или в отделение);
  6. Оплатить услугу и подписать заявление с помощью «Дія.Підпис» или другой квалифицированной электронной подписи.
Статус заявления можно проверить в разделе «Услуги», «Заказные услуги». Его рассмотрение длится до трех рабочих дней. Уведомление о готовности придет на электронную почту.
Напомним, в Украине возобновили выдачу выписок из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости». Услуга получения выписок о несудимости доступна с 3 августа.
С 1 августа 2025 г. услуга была временно недоступна из-за проведения Департаментом информатизации МВД совместно с ГП «Инфотех» регламентных работ по обновлению программного обеспечения и улучшению оперативности работы системы.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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