Повторные свидетельства и выписки ГРАГС снова доступны на портале «Дія»: как заказать — Finance.ua

Повторные свидетельства и выписки ГРАГС снова доступны на портале «Дія»: как заказать Сегодня 15:33

Повторные свидетельства и выписки ГРАГС снова доступны на портале «Дія»: как заказать

На портале «Дія» снова можно заказать повторные свидетельства и выписки из ГРАГС.

Как сообщила прессслужба «Дія», такой возможностью уже воспользовались более 123 тысяч украинцев. Подать заявление можно онлайн за несколько минут, а готовый документ будет доставлен Укрпочтой.

Какие документы вернулись

Как это работает?

Чтобы заказать документ, необходимо:

Авторизироваться в кабинете гражданина на портале «Дія»; В каталоге услуг выбрать раздел «Справки и выписки»; Нажать «Подать заявление»; Заполнить форму на повторную выдачу свидетельства или выписки; Выбрать способ доставки (Укрпочтой курьером или в отделение); Оплатить услугу и подписать заявление с помощью «Дія.Підпис» или другой квалифицированной электронной подписи.

Статус заявления можно проверить в разделе «Услуги», «Заказные услуги». Его рассмотрение длится до трех рабочих дней. Уведомление о готовности придет на электронную почту.

Напомним, в Украине возобновили выдачу выписок из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости». Услуга получения выписок о несудимости доступна с 3 августа.

С 1 августа 2025 г. услуга была временно недоступна из-за проведения Департаментом информатизации МВД совместно с ГП «Инфотех» регламентных работ по обновлению программного обеспечения и улучшению оперативности работы системы.

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