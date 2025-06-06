Повреждены пути: какие поезда задерживаются — Finance.ua

Повреждены пути: какие поезда задерживаются Сегодня 09:50 — Личные финансы

Повреждены пути: какие поезда задерживаются

Как сообщает Укрзализныця, обстрелом повреждены железнодорожные пути в Киевской области.

Ряд поездов трипольского направления будут следовать по резервному маршруту через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).

На Киев:

- 785/791 Кременчуг, Кропивницкий-Киев;

— 79 Днепр — Львов;

— 119 Днепр — Хелм;

— 37 Запорожье — Киев;

Из Киева:

— 732 Киев — Запорожье;

— 44 Ивано-Франковск — Черкассы.

Как сообщила Укрзализныця, в результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть на портале uz-vezemo.

6 июня россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Оккупанты ударили по Киеву, в нескольких районах упали обломки. В столице повреждены многоэтажки, АЗС, объекты инфраструктуры и колеи метро. Также на левом берегу столицы перебои со светом.

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