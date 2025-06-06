Повреждены пути: какие поезда задерживаются — Finance.ua

Повреждены пути: какие поезда задерживаются
Как сообщает Укрзализныця, обстрелом повреждены железнодорожные пути в Киевской области.
Ряд поездов трипольского направления будут следовать по резервному маршруту через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).
На Киев:
- 785/791 Кременчуг, Кропивницкий-Киев;
— 79 Днепр — Львов;
— 119 Днепр — Хелм;
— 37 Запорожье — Киев;
Из Киева:
— 732 Киев — Запорожье;
— 44 Ивано-Франковск — Черкассы.
Как сообщила Укрзализныця, в результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть на портале uz-vezemo.
6 июня россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Оккупанты ударили по Киеву, в нескольких районах упали обломки. В столице повреждены многоэтажки, АЗС, объекты инфраструктуры и колеи метро. Также на левом берегу столицы перебои со светом.
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