Повреждение рф объектов «Нафтогаза» на западе: как атака повлияет на поставку голубого топлива — Finance.ua

Повреждение рф объектов «Нафтогаза» на западе: как атака повлияет на поставку голубого топлива Сегодня 13:34

российская атака повредила наземную инфраструктуру украинских подземных хранилищ газа, но не повлияла на поставку газа потребителям благодаря наличию достаточных резервных мощностей.

Из-за утренней атаки рф произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа Укртрансгаз — Оператор газохранилищ Украины и было повреждено технологическое оборудование. Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет. Также атака не повлияет на поставку голубого топлива украинским потребителям. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в Facebook, пишет УНН.

«Группа Нафтогаз продолжает обеспечивать стабильное газоснабжение украинцам. В результате утренней вражеской атаки на западе Украины произошло попадание в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа Укртрансгаз — Оператор газохранилищ Украины и было повреждено технологическое оборудование» — написал Чернышев.

По его словам, сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий по сценариям ПЛАС — Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

«Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет, ведь газ находится на значительной глубине. Поврежденная часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, однако у нас достаточно резервных мощностей. Атака не повлияет на поставку голубого топлива украинским потребителям» — сообщил Чернышев.

«Критических последствий для обеспечения работы ПХГ нет, поскольку газ находится на значительной глубине. Поврежденная часть наземной инфраструктуры потребует восстановления, однако у нас есть достаточно резервных мощностей. Атака не повлияет на поставку голубого топлива украинским потребителям», — сообщил Чернышев.

Он отметил, что все номинации заказчиков услуг хранения и бронирования мощностей продолжают выполняться в полном объеме.

УНН По материалам:

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