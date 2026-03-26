Повестки через Дію: в Минцифры ответили, возможно ли это
Минцифры готовит масштабное обновление «Дії», делая ставку на внедрение искусственного интеллекта как основы дальнейшего развития цифрового государства. В то же время, запуск электронных повесток в приложении или других госсервисах не рассматривается.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью SPEKA.
Появятся ли повестки в «Дії»
Отвечая на вопрос о возможности отправки электронных повесток через «Дію», Борняков подчеркнул, что такое решение не планируется.
По его словам, в Министерстве цифровой трансформации придерживаются четкой позиции — не внедрять подобные инструменты ни в «Дії», ни в других государственных сервисах.
Чиновник объяснил, что приложение создавалось прежде всего как удобный способ взаимодействия граждан с государством. Превращение его в инструмент контроля может негативно повлиять на доверие пользователей.
Борняков отметил, что в сфере обороны приоритет иной.
«В сфере обороны наш фокус другой — мы стремимся минимизировать бюрократию для тех, кто уже служит. Это цифровизация процедур получения статусов, развитие defense-инноваций через кластер Brave1 и обеспечение фронта технологическими решениями», — говорит Борняков.
