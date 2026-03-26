0 800 307 555
Повестки через Дію: в Минцифры ответили, возможно ли это

Поовестка
Поовестка
Минцифры готовит масштабное обновление «Дії», делая ставку на внедрение искусственного интеллекта как основы дальнейшего развития цифрового государства. В то же время, запуск электронных повесток в приложении или других госсервисах не рассматривается.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью SPEKA.

Появятся ли повестки в «Дії»

Отвечая на вопрос о возможности отправки электронных повесток через «Дію», Борняков подчеркнул, что такое решение не планируется.
По его словам, в Министерстве цифровой трансформации придерживаются четкой позиции — не внедрять подобные инструменты ни в «Дії», ни в других государственных сервисах.
Чиновник объяснил, что приложение создавалось прежде всего как удобный способ взаимодействия граждан с государством. Превращение его в инструмент контроля может негативно повлиять на доверие пользователей.
Борняков отметил, что в сфере обороны приоритет иной.
«В сфере обороны наш фокус другой — мы стремимся минимизировать бюрократию для тех, кто уже служит. Это цифровизация процедур получения статусов, развитие defense-инноваций через кластер Brave1 и обеспечение фронта технологическими решениями», — говорит Борняков.
Ранее мы сообщали, что Министерство обороны готовит изменения в процессе мобилизации, решения, касающиеся СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев.
По материалам:
Телеканал 24
