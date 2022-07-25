Повестка не означает мобилизацию, ищут только отдельные специальности - Резников — Finance.ua
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Повестка не означает мобилизацию, ищут только отдельные специальности - Резников

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Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал вручение повесток военнообязанным лицам призывного возраста.
«Проблем с мобилизацией нет. Я постоянно общаюсь с Генеральным штабом, главнокомандующим Вооруженных Сил, начальником Генштаба. У нас по большому счету заполнены все необходимые позиции. Если сегодня происходит мобилизация — это по определенным особым специальностям», — сказал он в эфире общенационального телемарафона.
Для примера Резников упомянул воинов ВСУ, которые проходят учебно-тренировочные сборы в Великобритании:
«Для таких командировок могут готовиться специалисты, желательно со знанием английского языка. Но сказать, что у нас массово провал по мобилизации — такого нет».
«Когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. Некоторые люди вынужденно переехали, сменили место пребывания и не стали на учет. Поэтому вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный орган центра комплектации и проверить — он на учете, в резерве? Потому что не все встали на учет. Вот эти вручения — это в первую очередь наведение порядка», — добавил глава Минобороны.
Затем Резников признал, что отдельные центры комплектации «ведут себя по старому формату» и раздают повестки в качестве наказания. Глава Минобороны осуждает такой подход, потому что это дискредитирует отечественную армию.
По материалам:
УНІАН
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