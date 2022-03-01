Повернись живим: поддержи Фонд, поддержи Армию — Finance.ua

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Повернись живим: поддержи Фонд, поддержи Армию

Сегодня 15:07 — Личные финансы

Мы запустили упрощенный способ отправить средства фонду «Повернись живим», который помогает украинской армии и украинским воинам с 2014 года. В мобильном приложении UnexBank Online мы открыли возможность быстро и просто сделать взнос в фонд.

Жми Оплата услуг в приложении, выбирай там Помощь нашей Армии. А потом — «Повернись живим».

Укажи сумму взноса, напиши несколько слов в поддержку Украинским Воинам в поле Параметры платежа и уже скоро деньги будут зачислены на счет Фонда.

Помни — не бывает маленькой или большой помощи. Каждая гривна имеет значение.

Вместе победим!

Слава Украине!

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