Потребление металлопродукции в Украине за I полугодие выросло на 7,7% г./г. — Finance.ua

Потребление металлопродукции в Украине за I полугодие выросло на 7,7% г./г. Сегодня 06:22

Украина по итогам января-июня 2024 увеличила потребление металлопродукции (прокат и полуфабрикаты) на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 1,74 млн т.

Об этом свидетельствуют данные ОП « Укрметаллургпром ».

За 6 месяцев в Украину импортировано 592,4 тыс. т металлопродукции, что на 3,4% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года. Импортные поставки составляют 34,1% внутреннего рынка потребления проката в стране. Доля импортной составляющей во внутреннем потреблении металлопродукции выросла на 3,95 п.п. г./г.

Структура импорта характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым — 80,06% и 18,3% соответственно. В январе-июне 2023 года доминирование плоского проката над сортовым было несколько ниже, но также заметно — 78,88% и 20,09% соответственно.

В целом за 6 месяцев украинскими металлургами произведено 3,14 млн т проката, что на 32,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На экспорт отгружено 1,99 млн т металлопродукции, что больше на 58,8% г./г.

На внутренний рынок направлено 1,14 млн т проката и полуфабрикатов, что на 2,4% больше г/г. В январе-июне украинские металлурги сократили отгрузку продукции на внутренний рынок, доля экспорта в общем объеме производимой продукции за 6 месяцев составила 63,9%, в то время как год назад показатель был на уровне 52,9%.

Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 6 месяцев увеличился до 41,7% по сравнению с 33,6% годом ранее. Доля сортового проката в экспортных поставках сократилась — до 12,9% с 20,4%.

Как сообщал GMK Center, металлургические предприятия Украины по итогам 2023 года увеличили производство проката на 0,4% по сравнению с 2022 годом — до 5,37 млн ​​т. По итогам декабря украинские металлурги увеличили производство стального проката на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и в 4,7 раза г./г. — до 508 тыс. т.

Потребление металлопродукции в 2023 году выросло на 119,3% по сравнению с 2022 годом — до 3,506 млн т. Импорт составил 1,12 млн т (+79,9% г./г.), а экспорт — 2,98 млн т (-31,7% г./г.).

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