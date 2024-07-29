Потребление э/э продолжает снижаться из-за спадания жары — «Укрэнерго» Сегодня 16:12

Потребление э/э продолжает снижаться из-за спадания жары — «Укрэнерго»

Потребление электроэнергии постепенно снижается из-за спадания жары, и в воскресенье, 28 июля, по состоянию на 11:00 (период без ограничений) его уровень был на 2,3% ниже, чем в то же время в предыдущее воскресенье, 21 июля, сообщила НЭК «Укрэнерго».

Согласно ее ежедневному обновлению в телеграме в понедельник, сегодня по состоянию на 9:30 потребление ниже на 6%, чем в это же время 25 июля (предыдущий период без ограничений).

«Причина — понижение температуры в отдельных областях», — отметила НЭК.

Кроме того, она обратила внимание, что за прошедшие две недели в работу вернулись два блока АЭС, что добавило мощности в системе.

«Укрэнерго» также уточнила, что меры ограничения в понедельник будут применяться в период вечернего максимума потребления с 18:00 до 23:00 на уровне одной очереди отключений, как и сообщалось ранее со ссылкой на ДТЭК и ряд облэнерго (вчера графики отключений анонсировались с 16:00 до 23:00).

Всего в Украине из-за непогоды на утро обесточены 93 населенных пункта в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Из-за боевых действий и других причин полностью или частично обесточены 478 населенных пунктов.

По информации «Укрэнерго», в Запорожской области на одном из энергообъектов облэнерго были обнаружены обломки российского БПЛА. Обесточиваний не было, на месте работали специалисты ГСЧС.

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