Потребление чая в Европе и Украине (инфографика) — Finance.ua

Потребление чая в Европе и Украине (инфографика) Сегодня 19:03 — Личные финансы

Судя по многочисленным кафе в каждом городе, кофе стал намного популярнее чая, однако списывать со счетов этот травяной бодрящий напиток пока рано.

Какая страна в Европе больше всего выпивает чая, и какие его виды предпочитают в Украине.

Несмотря на статус чайного государства у Великобритании, эта страна не является № 1 по количеству килограммов чая на душу населения в Европе. Достаточно неожиданно, но самой «чайной» страной на континенте является Турция, где в год заваривают и выпивают более 3 кг этого напитка. Следом за ней следует Ирландия.

На 1 тамошнего обитателя приходится 2,2 кг чая. Британцы вместе с поляками делят между собой почетное 3-е место с 1 кг чая на человека. Совсем незначительно от них отстают россия и Дания. Причем наши северные соседи выпивают всего на 100 граммов, а датчане на 200 граммов чая меньше «бронзовых» призеров рейтинга. По полкилограмма чая в год приходится на одного среднестатистического жителя Украины и беларуси. Еще на 100 г чая меньше заваривают и выпивают в Чехии, Словакии, Швейцарии. Для австрийцев, венгров, норвежцев и швейцарцев годовая норма этого бодрящего напитка составляет около 300 граммов, а в Дании, Финляндии, Франции и Испании местным жителям на год достаточно 200-граммовой пачки чая.

Итальянцы с болгарами довольствуются 100 граммами чая в год на человека. Еще более скромные чайные «запросы» у португальцев — всего 60 граммов. Страной Европы, где чай практически не пьют, является Греция. Жители Эллады употребляют не более 20 граммов чая в год, что составляет примерно две столовые ложки с горкой. Согласно исследованиям компании RGB Group, в нашей стране чай любит и ценит не менее 81% населения.

Традиционно предпочтение отдается черному (72%) и зеленому (36%) сортам чая. Травяной чай отечественные потребители покупают реже — в 13% случаев. А редко употребляемым можно назвать сорт красного чая. Его покупают только в 7% случаев.

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