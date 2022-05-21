Поток украинских беженцев в Германию резко снизился — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поток украинских беженцев в Германию резко снизился

Сегодня 09:14Личные финансы
122
Каждый день в Германию прибывает все меньше украинских беженцев.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что количество украинских беженцев, въезжающих в Германию, сейчас меньше, чем раньше. В эти дни их въезжает всего 2000 человек в день.
Глава ведомства также сообщила, что на 14 мая число украинских беженцев сократилось. В марте, когда полномасштабное вторжение россии в Украину набирало обороты, в Германию въезжало по 15 000 украинцев.
Фезер отметила, что большинство украинских беженцев со временем вернутся в Украину.
«Некоторые останутся, если увидят шанс найти свое место на немецком рынке труда с их квалификацией», — добавила она.

В Германии зарегистрировались более 700 000 украинцев

По данным МВД страны, с начала войны в Украине в местных органах власти Германии было зарегистрировано более 700 тысяч украинских беженцев. Около 40 процентов из них — несовершеннолетние, чуть больше 80 процентов — женщины.
7 апреля в Германии согласовали специальный пакет мер, направленных на помощь федеральным землям в интеграции и размещении украинских беженцев. В правительстве пришли к выводу, что украинские беженцы в Германии должны получать такой же уровень поддержки, как и бенефициары программы социального обеспечения Hartz IV — пособия по безработице.
Согласно немецкой программе социального обеспечения Hartz IV, каждому украинцу в Германии предлагается около 400 евро в месяц. Согласно заявлению канцлера, эта схема заработает с 1 июня.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.