Поток украинских беженцев в Германию резко снизился — Finance.ua

Поток украинских беженцев в Германию резко снизился

Сегодня 09:14 — Личные финансы

Каждый день в Германию прибывает все меньше украинских беженцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что количество украинских беженцев, въезжающих в Германию, сейчас меньше, чем раньше. В эти дни их въезжает всего 2000 человек в день.

Глава ведомства также сообщила, что на 14 мая число украинских беженцев сократилось. В марте, когда полномасштабное вторжение россии в Украину набирало обороты, в Германию въезжало по 15 000 украинцев.

Фезер отметила, что большинство украинских беженцев со временем вернутся в Украину.

«Некоторые останутся, если увидят шанс найти свое место на немецком рынке труда с их квалификацией», — добавила она.

В Германии зарегистрировались более 700 000 украинцев

По данным МВД страны, с начала войны в Украине в местных органах власти Германии было зарегистрировано более 700 тысяч украинских беженцев. Около 40 процентов из них — несовершеннолетние, чуть больше 80 процентов — женщины.

7 апреля в Германии согласовали специальный пакет мер, направленных на помощь федеральным землям в интеграции и размещении украинских беженцев. В правительстве пришли к выводу, что украинские беженцы в Германии должны получать такой же уровень поддержки, как и бенефициары программы социального обеспечения Hartz IV — пособия по безработице.

Согласно немецкой программе социального обеспечения Hartz IV, каждому украинцу в Германии предлагается около 400 евро в месяц. Согласно заявлению канцлера, эта схема заработает с 1 июня.

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