Потеряли пенсионное удостоверение: что делать и куда обращаться — Finance.ua

Потеряли пенсионное удостоверение: что делать и куда обращаться Сегодня 20:12 — Личные финансы

Может случиться так, что по невнимательности вы потеряете пенсионное удостоверение или по какой-либо другой причине оно станет недействительным. Однако его можно восстановить, если знать, куда обращаться.

Когда удостоверение можно заменить

Новое удостоверение по заявлению получателя пенсии выдается на следующих основаниях:

старое удостоверение стало непригодным

удостоверение было утрачено

вам назначили другой вид пенсии

изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства

Сотрудник органа соцзащиты обязательно сделает отметку о том, что вы меняли пенсионное удостоверение.

Как заменить пенсионное удостоверение

Для этого необходимо подать в сервисный центр Пенсионного фонда соответствующее заявление и документы. Среди них:

фото;

образец подписи для электронного пенсионного удостоверения;

документ, удостоверяющий личность или полномочия лица как представителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНУКНП и имеют соответствующую отметку в паспорте.

Куда нужно обращаться за новым удостоверением

Для получения нового документа обратитесь в сервисный центр ПФУ или отделение банка, если хотите получить электронное удостоверение.

В заявлении на получение обновленного документа вы укажете место его получения, поэтому туда и будете обращаться.

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