Потеряли пенсионное удостоверение: что делать и куда обращаться — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Потеряли пенсионное удостоверение: что делать и куда обращаться

Личные финансы
9
Может случиться так, что по невнимательности вы потеряете пенсионное удостоверение или по какой-либо другой причине оно станет недействительным. Однако его можно восстановить, если знать, куда обращаться.

Когда удостоверение можно заменить

Новое удостоверение по заявлению получателя пенсии выдается на следующих основаниях:
  • старое удостоверение стало непригодным
  • удостоверение было утрачено
  • вам назначили другой вид пенсии
  • изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства
Сотрудник органа соцзащиты обязательно сделает отметку о том, что вы меняли пенсионное удостоверение.
Место для вашей рекламы

Как заменить пенсионное удостоверение

Для этого необходимо подать в сервисный центр Пенсионного фонда соответствующее заявление и документы. Среди них:
  • фото;
  • образец подписи для электронного пенсионного удостоверения;
  • документ, удостоверяющий личность или полномочия лица как представителя;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНУКНП и имеют соответствующую отметку в паспорте.

Куда нужно обращаться за новым удостоверением

Для получения нового документа обратитесь в сервисный центр ПФУ или отделение банка, если хотите получить электронное удостоверение.
В заявлении на получение обновленного документа вы укажете место его получения, поэтому туда и будете обращаться.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.