Потеряли пенсионное удостоверение: что делать и куда обращаться — Finance.ua

Потеряли пенсионное удостоверение: что делать и куда обращаться
Может случиться так, что по невнимательности вы потеряете пенсионное удостоверение или по какой-либо другой причине оно станет недействительным. Однако его можно восстановить, если знать, куда обращаться.
Когда удостоверение можно заменить
Новое удостоверение по заявлению получателя пенсии выдается на следующих основаниях:
- старое удостоверение стало непригодным
- удостоверение было утрачено
- вам назначили другой вид пенсии
- изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства
Сотрудник органа соцзащиты обязательно сделает отметку о том, что вы меняли пенсионное удостоверение.
Как заменить пенсионное удостоверение
Для этого необходимо подать в сервисный центр Пенсионного фонда соответствующее заявление и документы. Среди них:
- фото;
- образец подписи для электронного пенсионного удостоверения;
- документ, удостоверяющий личность или полномочия лица как представителя;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНУКНП и имеют соответствующую отметку в паспорте.
Куда нужно обращаться за новым удостоверением
Для получения нового документа обратитесь в сервисный центр ПФУ или отделение банка, если хотите получить электронное удостоверение.
В заявлении на получение обновленного документа вы укажете место его получения, поэтому туда и будете обращаться.
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