Потерялась карта побыта: что делать — Finance.ua

Потерялась карта побыта: что делать
Карта побыта — это документ, удостоверяющий личность иностранца во время его пребывания на территории Республики Польша. Этот документ вместе с действующим заграничным паспортом подтверждает право на пребывание в Польше и дает право многократно пересекать польскую границу без необходимости получения визы. При пересечении границы уполномоченным сотрудникам пограничной службы необходимо предъявить вид на жительство вместе с действующим заграничным паспортом.
Но случается и так, что иностранец теряет карту побыта, что делать в такой ситуации, куда обращаться если вы потеряли карту побыта. Что делать в таком случае — читайте далее.
В случае потери карты побыта необходимо подать заявление в Ужонд.
Обратите внимание, что если вы потеряли карту побыта, необходимо:
- в течение 3 дней уведомить Ужонд по месту выдачи предыдущей карты;
- в течении 14 дней с момента утери подать заявку о восстановлении карты.
Заявление можно подавати лично или по почте с уведомлением о получении.
Какие документы нужны для выдачи новой карты побыта
- Заявление об утрате (оригинал и копия).
- Заполненная форма ходатайства о замене карты (оригинал и копия).
- 2 фотографии 35×45 мм.
- 3 копии всех заполненных страниц загранпаспорта и оригинал при личном подтверждении.
- Копия Zaświadczenie o zameldowaniu и оригинал для личного подтверждения. Этот документ выдается Ужондом и его стоимость составляет 17 зл. Для его получения нужно предоставить паспорт, PESEL, договор аренды или другой документ, подтверждающий право проживания.
- Подтверждение оплаты (стоимость услуги нужно уточнить в вашем Ужонде).
- Биометрия (при личном присутствии).
- Недостающие документы нужно предоставить в течение 7 дней с момента подачи заявки. Для экономиии времени их лучше предоставлять вместе с заявкой.
Ужонд выдает вам справку, которая будет подтверждать легальность пребывания на территории страны до момента получения карты побыта. Данная справка действительна до выдачи следующего документа, но не дольше, чем в течение 2-х месяцев со дня выдачи.
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