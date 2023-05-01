Потерялась карта побыта: что делать — Finance.ua

Потерялась карта побыта: что делать Сегодня 17:42 — Личные финансы

Потерялась карта побыта: что делать

Карта побыта — это документ, удостоверяющий личность иностранца во время его пребывания на территории Республики Польша. Этот документ вместе с действующим заграничным паспортом подтверждает право на пребывание в Польше и дает право многократно пересекать польскую границу без необходимости получения визы. При пересечении границы уполномоченным сотрудникам пограничной службы необходимо предъявить вид на жительство вместе с действующим заграничным паспортом.

Но случается и так, что иностранец теряет карту побыта, что делать в такой ситуации, куда обращаться если вы потеряли карту побыта. Что делать в таком случае — читайте далее.

В случае потери карты побыта необходимо подать заявление в Ужонд.

Обратите внимание, что если вы потеряли карту побыта, необходимо:

в течение 3 дней уведомить Ужонд по месту выдачи предыдущей карты;

в течении 14 дней с момента утери подать заявку о восстановлении карты.



Заявление можно подавати лично или по почте с уведомлением о получении.

Какие документы нужны для выдачи новой карты побыта

Заявление об утрате (оригинал и копия).

Заполненная форма ходатайства о замене карты (оригинал и копия).



2 фотографии 35×45 мм.



3 копии всех заполненных страниц загранпаспорта и оригинал при личном подтверждении.



Копия Zaświadczenie o zameldowaniu и оригинал для личного подтверждения. Этот документ выдается Ужондом и его стоимость составляет 17 зл. Для его получения нужно предоставить паспорт, PESEL, договор аренды или другой документ, подтверждающий право проживания.



Подтверждение оплаты (стоимость услуги нужно уточнить в вашем Ужонде).



Биометрия (при личном присутствии).



Недостающие документы нужно предоставить в течение 7 дней с момента подачи заявки. Для экономиии времени их лучше предоставлять вместе с заявкой.



Ужонд выдает вам справку, которая будет подтверждать легальность пребывания на территории страны до момента получения карты побыта. Данная справка действительна до выдачи следующего документа, но не дольше, чем в течение 2-х месяцев со дня выдачи.

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