Потеря техпаспорта: что делать, если владелец находится в другом городе — Finance.ua

Потеря техпаспорта: что делать, если владелец находится в другом городе
Если вы потеряли свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), не стоит паниковать. Документ можно быстро восстановить, даже если машиной пользуется не владелец, а другое лицо, благодаря принципу экстерриториальности сервисных центров МВД.
В Главном сервисном центре МВД объяснили, как это сделать.
Потеря техпаспорта: как восстановить документ, если владелец в другом городе
Независимо от места регистрации обратитесь в любой сервисный центр МВД. Это может сделать как владелец транспортного средства, так и уполномоченное лицо.
Какие документы нужны:
- паспорт или ID-карта с выпиской о местожительстве;
- копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- доверенность, если обращается уполномоченное лицо.
Специалисты отмечают, привозить автомобиль при восстановлении утраченного техпаспорта не обязательно.
Сколько стоит услуга
Администратор выдаст новое свидетельство о регистрации транспортного средства в день обращения. Услуга занимает около 30 минут.
По желанию можно оставить номерной знак или выбрать новый из списка имеющихся.
Примерная стоимость составляет 1240 грн. Сюда входит:
- админуслуга — 350 грн;
- бланк свидетельства — 540 грн;
- новые номерные знаки (по желанию) — 350 грн.
Также можно заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.
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