Потеря техпаспорта: что делать, если владелец находится в другом городе — Finance.ua
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Потеря техпаспорта: что делать, если владелец находится в другом городе

Технологии&Авто
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Потеря техпаспорта: что делать, если владелец находится в другом городе
Потеря техпаспорта: что делать, если владелец находится в другом городе
Если вы потеряли свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), не стоит паниковать. Документ можно быстро восстановить, даже если машиной пользуется не владелец, а другое лицо, благодаря принципу экстерриториальности сервисных центров МВД.
В Главном сервисном центре МВД объяснили, как это сделать.

Потеря техпаспорта: как восстановить документ, если владелец в другом городе

Независимо от места регистрации обратитесь в любой сервисный центр МВД. Это может сделать как владелец транспортного средства, так и уполномоченное лицо.
Какие документы нужны:
  • паспорт или ID-карта с выпиской о местожительстве;
  • копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
  • доверенность, если обращается уполномоченное лицо.
Специалисты отмечают, привозить автомобиль при восстановлении утраченного техпаспорта не обязательно.

Сколько стоит услуга

Администратор выдаст новое свидетельство о регистрации транспортного средства в день обращения. Услуга занимает около 30 минут.
По желанию можно оставить номерной знак или выбрать новый из списка имеющихся.
Примерная стоимость составляет 1240 грн. Сюда входит:
  • админуслуга — 350 грн;
  • бланк свидетельства — 540 грн;
  • новые номерные знаки (по желанию) — 350 грн.
Также можно заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.
По материалам:
Finance.ua
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