Потеря техпаспорта: что делать, если владелец находится в другом городе — Finance.ua

Потеря техпаспорта: что делать, если владелец находится в другом городе Сегодня 16:08 — Технологии&Авто

Потеря техпаспорта: что делать, если владелец находится в другом городе

Если вы потеряли свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), не стоит паниковать. Документ можно быстро восстановить, даже если машиной пользуется не владелец, а другое лицо, благодаря принципу экстерриториальности сервисных центров МВД.

В Главном сервисном центре МВД объяснили , как это сделать.

Потеря техпаспорта: как восстановить документ, если владелец в другом городе

Независимо от места регистрации обратитесь в любой сервисный центр МВД. Это может сделать как владелец транспортного средства, так и уполномоченное лицо.

Какие документы нужны:

паспорт или ID-карта с выпиской о местожительстве;

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

доверенность, если обращается уполномоченное лицо.

Специалисты отмечают, привозить автомобиль при восстановлении утраченного техпаспорта не обязательно.

Сколько стоит услуга

Администратор выдаст новое свидетельство о регистрации транспортного средства в день обращения. Услуга занимает около 30 минут.

По желанию можно оставить номерной знак или выбрать новый из списка имеющихся.

Примерная стоимость составляет 1240 грн. Сюда входит:

админуслуга — 350 грн;

бланк свидетельства — 540 грн;

новые номерные знаки (по желанию) — 350 грн.

Также можно заказать электронное свидетельство о регистрации транспортного средства без изготовления на пластиковом бланке.

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