Потери для экономики: если украинские беженцы не вернутся домой из Европы — Finance.ua

Потери для экономики: если украинские беженцы не вернутся домой из Европы Сегодня 19:03 — Казна и Политика

Потери для экономики: если украинские беженцы не вернутся домой из Европы

За границей в связи с войной находятся около 5 млн украинцев. Из них примерно 4,3 млн обладают статусом временной защиты в странах Евросоюза.

Больше всего беженцев — в Германии (1,3 млн), Польше (951 600) и Чехии (381 200).

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, обнародованным в мае, только половина из украинцев, проживающих в этих трех странах, готовы вернуться домой. Для этого в родном государстве им нужна удовлетворительная обстановка с безопасностью, приличное функционирование инфраструктуры, наличие жилья и, наконец, завершение широкомасштабной войны.

Потери для экономики Украины

Невозвращение граждан будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может терять от 2,7% до 6,9% валового внутреннего продукта ежегодно, отмечается в отчете украинского Центра экономической стратегии за сентябрь 2023 года. Как пишет The Wall Street Journal, недостаток всего 100 тысяч работников уменьшает ВВП Украины на 0,5%.

«В течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 миллиона работников на рынок труда. Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы отвечать требованиям экономического восстановления», — заявляли год назад в Министерстве экономики.

По данным издания Forbes.ua, дефицит кадров в строительной отрасли составляет до 40%, и украинские застройщики уже начинают использовать рабочих из стран Глобального Юга.

Сколько нас будет и кто вернется

По публичным оценкам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, в 2033 году в Украине в границах 1991 будут проживать не более 35 миллионов граждан. И этот прогноз считается оптимистичным. «Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев. 52 миллиона не будет никогда.

По наиболее оптимистичному варианту в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года. То есть в любом случае — вернем мы всех наших мигрантов, привлечем мигрантов из других стран — сокращение населения Украины все равно будет", — спрогнозировала она.

Элла Либанова объясняет, что для поддержания численности населения на уровне 30 миллионов нужно ежегодно привлекать около 300 тысяч мигрантов. Соответственно возникнет вопрос об интеграции всех этих людей в украинское общество.

Что делать

«Если мы не сможем сами себя обеспечить рабочей силой, а мы не сможем, то придется кого-то приглашать из других стран. Скорее всего, это будут люди из менее развитых стран. Обычно это так происходит. Но если в Украине будут интересные для молодежи стартовые условия», то могут приехать и поляки, и из стран Балтии, могут приехать и из Центральной Европы, Западной Европы — это абсолютно возможно", — заявила она.

uamedia По материалам:

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