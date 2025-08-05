Потенциально опасные: НКЦБФР обновила список ненадежных инвестпроектов — Finance.ua
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Потенциально опасные: НКЦБФР обновила список ненадежных инвестпроектов

Личные финансы
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Потенциально опасные: НКЦБФР обновила список ненадежных инвестпроектов
Потенциально опасные: НКЦБФР обновила список ненадежных инвестпроектов
Нацкомиссия по ценным бумагам вновь обновила список сомнительных инвестпроектов. На этот раз в список попали еще два SCAM-проекта. Регулятор напоминает: внимательно проверяйте, куда вкладываете деньги, некоторые предложения могут оказаться ловушкой для инвестора.
Об этом сообщила пресс-служба Комиссии.
НКЦБФР добавила к потенциально опасным два SCAM-проекта:
На сегодня список содержит 441 проект, в отношении которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. Проверить проект на наличие в списке можно в разделе «Защита прав инвесторов» на официальном сайте НКЦБФР.
Напоминаем, что сомнительные финансовые проекты часто маскируются под легальные компании, активно рекламируются, предлагают «бесплатные бонусы» или гарантированные доходы, однако не имеют лицензии и скрывают юридическую информацию. Полный перечень признаков мошенничества доступен по ссылке.
«Будьте осторожны. Перед тем как инвестировать — проверяйте информацию, тщательно оценивайте риски и доверяйте только лицензированным участникам рынка», — подчеркивают у регулятора.
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Если вы обнаружили подозрительный инвестпроект или столкнулись с признаками мошенничества — сообщите Комиссии по электронному адресу: info@nssmc.gov.ua

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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