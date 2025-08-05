Потенциально опасные: НКЦБФР обновила список ненадежных инвестпроектов — Finance.ua

Потенциально опасные: НКЦБФР обновила список ненадежных инвестпроектов Сегодня 12:35 — Личные финансы

Потенциально опасные: НКЦБФР обновила список ненадежных инвестпроектов

Нацкомиссия по ценным бумагам вновь обновила список сомнительных инвестпроектов. На этот раз в список попали еще два SCAM-проекта. Регулятор напоминает: внимательно проверяйте, куда вкладываете деньги, некоторые предложения могут оказаться ловушкой для инвестора.

Об этом Об этом сообщила пресс-служба Комиссии.

НКЦБФР добавила к потенциально опасным два SCAM-проекта:

Moncheri Girl — moncherigirl.com/

Викторас Карапетьянц — karapetjanc.com/

Проверить проект на наличие в списке можно в разделе « На сегодня список содержит 441 проект, в отношении которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства.на наличие в списке можно в разделе « Защита прав инвесторов » на официальном сайте НКЦБФР.

перечень признаков мошенничества доступен Напоминаем, что сомнительные финансовые проекты часто маскируются под легальные компании, активно рекламируются, предлагают «бесплатные бонусы» или гарантированные доходы, однако не имеют лицензии и скрывают юридическую информацию. Полныйдоступен по ссылке.

«Будьте осторожны. Перед тем как инвестировать — проверяйте информацию, тщательно оценивайте риски и доверяйте только лицензированным участникам рынка», — подчеркивают у регулятора.

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Если вы обнаружили подозрительный инвестпроект или столкнулись с признаками мошенничества — сообщите Комиссии по электронному адресу: info@nssmc.gov.ua

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