Посылки в Польшу станут дешевле — Finance.ua

Посылки в Польшу станут дешевле
Укрпочта и Почта Польши подписали меморандум, который позволит снизить тарифы на пересылку посылок и упростит механизм доставки отправлений.
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.
Что предполагает подписанный меморандум:
- цены — до 15 сентября стороны подготовят и подпишут договор о взаимном снижении тарифов на пересылку посылок;
- удобство — посылки можно будет отправить и получить во всех отделениях Почты Польской и Укрпочты;
- качество и скорость — стороны договорились наладить процессы обработки посылок так, чтобы сроки доставки были в разы быстрее. Укрпочта уже работает с УЗ и с помощью Министерства инфраструктуры планирует поставить часть посылок на «железные рельсы», чтобы не терять время на границе.
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