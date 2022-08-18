Посылки в Польшу станут дешевле — Finance.ua

Посылки в Польшу станут дешевле Сегодня 10:13 — Личные финансы

Посылки в Польшу станут дешевле

Укрпочта и Почта Польши подписали меморандум, который позволит снизить тарифы на пересылку посылок и упростит механизм доставки отправлений.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook

Что предполагает подписанный меморандум:

цены — до 15 сентября стороны подготовят и подпишут договор о взаимном снижении тарифов на пересылку посылок;

удобство — посылки можно будет отправить и получить во всех отделениях Почты Польской и Укрпочты;

качество и скорость — стороны договорились наладить процессы обработки посылок так, чтобы сроки доставки были в разы быстрее. Укрпочта уже работает с УЗ и с помощью Министерства инфраструктуры планирует поставить часть посылок на «железные рельсы», чтобы не терять время на границе.

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