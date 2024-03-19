Поступления в Пенсионный фонд от ЕСВ отстают от плана на 8,5 млрд грн — Finance.ua

Поступления в Пенсионный фонд от ЕСВ отстают от плана на 8,5 млрд грн Сегодня 09:36

Поступления в Пенсионный фонд от ЕСВ отстают от плана на 8,5 млрд грн

Поступления в Пенсионный фонд (ПФУ) по итогам января-февраля составили 127,2 млрд грн. Это на 5% (на 5,7 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году, однако меньше плана.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По данным главы Комитета, план поступлений от ЕСВ, являющийся главной статьей доходов ПФУ, не выполнен за указанный период:

в части ЕСВ, который распределяется на пенсионное страхование — на 9,9% (недобор 7,6 млрд грн);

в части ЕСВ, который распределяется на социальное страхование в связи с утратой трудоспособности — на 15,3% (недобор 0,9 млрд грн).



«Не буду разводить зраду, а скажу прямо как есть: это связано с меньшими расходами бюджета на оплату труда в январе — феврале из-за необходимости экономии в условиях недопоступления внешнего финансирования бюджета», — пояснил Гетманцев.

Он напомнил, что государство является крупнейшим плательщиком ЕСВ, в том числе по зарплатам бюджетников и денежному довольствию военнослужащих.

Глава Комитета добавил, что по тем же причинам трансферт из государственного бюджета Пенсионному фонду в январе-феврале был меньше на 7,2% (на 3 млрд грн), чем год назад.

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«В марте-апреле ситуация с бюджетными расходами на оплату труда и пенсионное обеспечение выровняется, что поддержит доходы ПФУ», — заверил депутат.

В то же время Гетманцев подчеркнул, что проседание доходов Пенсионного фонда в начале года не повлияло на индексацию пенсий на 8% с 1 марта этого года: обновленные пенсии для 10 млн украинских пенсионеров за март будут выплачены своевременно и в полном объеме.

Справка Finance.ua:

расходы Пенсионного фонда Украины на выплаты пенсий в 2023 году составили 672 млрд гривен. Это на 17,1% (или на 97,8 млрд. гривен) больше, чем в 2022 году;



в Украине после индексации с 1 марта пенсионные выплаты выросли в среднем на 397,07 грн, средний размер пенсии составляет 5 792,02 грн;

Также в Минсоцполитики предоставили официальное разъяснение, почему пенсии были проиндексированы всего на 8%, а не на указанные ранее 13%.

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