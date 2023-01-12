Поступления в банки в управление ФГВФЛ достигли 4,5 млрд грн — Finance.ua

Поступления в банки в управление ФГВФЛ достигли 4,5 млрд грн Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Поступления в банки в управление ФГВФЛ достигли 4,5 млрд грн

За январь-декабрь 2022 года поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц составили 4,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Несмотря на военное положение, банки под нашим управлением продолжили в 2022 году ликвидационные процедуры и получили поступления денежных средств больше, чем в предыдущих 2020 и 2021 годах (4,3 млрд грн и 2,3 млрд грн соответственно). При этом возможность реализации активов банков в управлении Фонда появилась только во втором полугодии 2022 года после открытия реестров», — рассказала директор финансового Фонда Елена Нужненко.

Наибольший объем поступлений за прошлый год — от реализации активов и погашения ценных бумаг — по 1,5 млрд. грн. С корреспондентских счетов в других банках получено 850 млн грн, от погашения кредитов — 538 млн грн, от аренды имущества — 74 млн грн.

В разрезе банков больше всего средств получили:

МР Банк (2 млрд грн);

Проминвестбанк (1,1 млрд. грн.);

Банк Сич (703 млн грн);

Аркада (398 млн. грн);

Мегабанк (148,5 млн грн).

Денежные средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков под управлением Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, согласно ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Инфографика: ФГВФЛ

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