Поступления средств в банки в феврале составили почти 1 млрд грн — Finance.ua

Поступления средств в банки в феврале составили почти 1 млрд грн Сегодня 21:35 — Казна и Политика

В феврале 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда гарантирования вкладов составили 957,7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Больше всего средств поступило от реализации имущества — 902,2 млн грн, в том числе:

773,0 млн грн, из которых получено от продажи активов Проминвестбанка;

105,5 млн грн — МР Банка;

12,5 млн грн — Мисто Банка;

10,1 млн грн — Мегабанка;

46,2 млн грн банки получили от погашения кредитов;

6,5 млн грн — от аренды имущества;

2,8 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т.п.).

В целом за первые два месяца 2023 года сумма поступления средств в банки в управлении Фонда составила 1 160,5 млн грн, в т.ч. 1 052,2 млн грн — от реализации имущества, 84,3 млн грн — от погашения кредитов, 17,3 млн грн — от аренды имущества, 6,8 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т.п.).

Инфографика: fg.gov.ua

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Фінансовий клуб По материалам:

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