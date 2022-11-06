Поступления от «налога на Google» в Украине приближаются к $90 млн: кто платит больше всего — Finance.ua

Поступления от «налога на Google» в Украине приближаются к $90 млн: кто платит больше всего Сегодня 22:22 — Казна и Политика

Поступления от «налога на Google» в Украине приближаются к $90 млн: кто платит больше всего

Количество нерезидентов, предоставляющих электронные услуги в Украине и зарегистрированные плательщиками налога на добавленную стоимость, в течение 2022 года увеличилось до 80.

Кампания декларирования за ІІІ квартал продлится до 9 ноября включительно, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

С начала года нерезиденты уплатили НДС в размере $53,4 млн и €33,7 млн. Учитывая недавнее достижение паритета евро с долларом, общая сумма составляет около $87 млн.

Самые большие суммы перечислили технологический гигант Apple, провайдер медийных услуг Netflix и компания Taxamo Checkout. Все они перечислили деньги до сентября включительно. Какие именно суммы — не уточняется.

Напомним, закон о налогах за предоставление нерезидентами электронных услуг, известный еще как закон о «налоге на Google», вступил в силу 2 июля 2021 года. Теперь международные компании, работающие в информационном пространстве Украины, должны платить налоги.

В мае Гетманцев писал, что благодаря «налогу на Google» в бюджет поступили первые средства в размере $305 тыс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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