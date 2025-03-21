Поступление в магистратуру: кто должен сдавать три экзамена — Finance.ua
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Поступление в магистратуру: кто должен сдавать три экзамена

Личные финансы
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Поступление в магистратуру: кто должен сдавать три экзамена
Поступление в магистратуру: кто должен сдавать три экзамена
Несмотря на войну, которую развязала россия, в Украине продолжается учебный процесс и начинается вступительная кампания.
Издание Освіта.ua рассказало, кто при поступлении в магистратуру должен сдавать три вступительных экзамена.
В этом году, согласно Порядку приема в заведения высшего образования, три экзамена должны сдать поступающие, которые планируют получать образование по творческим, художественным и спортивным специальностям. Это предусмотрено в приложении 1 Порядка приема.
«Это все специальности отрасли «Культура, искусство и гуманитарные науки», кроме «Филологии», специальности «Физическая культура и спорт» и «Архитектура и градостроительство», — говорится в сообщении.
Так, для поступления на эти специальности необходимо:
  • сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) или предоставить результаты ЕВЭ за 2023 или 2024 год.
  • предоставить результаты единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВЭ) за 2025 год в соответствии с выбранной специальностью.
  • сдать профессиональный экзамен в учебном заведении — пройти творческий конкурс.
Ранее в Украинском центре оценивания качества образования рассказали об особенностях поступления на бакалаврские программы в 2025 году.
По материалам:
Finance.ua
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