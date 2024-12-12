Поступление налогов в бюджет превысило довоенный уровень — подсчеты ГНСУ — Finance.ua
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Поступление налогов в бюджет превысило довоенный уровень — подсчеты ГНСУ

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Поступление налогов в бюджет превысило довоенный уровень — подсчеты ГНСУ
Поступление налогов в бюджет превысило довоенный уровень — подсчеты ГНСУ
Поступление налогов в бюджет растет и превышает довоенный уровень. В частности, благодаря мерам по детенизации бизнеса, уточняют в ведомстве.
Об этом сообщает издание Ain.ua пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
За январь-ноябрь 2024 года в общий фонд госбюджета поступило около 939 млрд гривен. Это почти на 375 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2021 года, говорит и.о. заместителя главы ГНС Евгений Сокур.
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Например, по налогу на добавленную стоимость поступило 242,7 млрд гривен, это на 102,4 млрд гривен больше января-ноября 2021 года.
  • Плательщики сферы ликероводочных изделий уплатили за 11 месяцев 2024 года на 1,8 млрд гривен больше, чем за аналогичный период 2023 года.
  • На рынке горючего возросла уплата в бюджет на 5,6 млрд гривен, или на 33,4%, в январе-ноябре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
  • Игорный бизнес за январь-ноябрь 2024 уплатил 16 млрд гривен. За соответствующий период 2023 года этот показатель составлял 9,6 млрд гривен, в 2022-м — 730,9 млн гривен, а в 2021-м — 204,8 млн гривен.
В первый перечень плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства вошли 8255 плательщиков, которые воспользуются налоговыми преимуществами. В ГНС ожидают, что количество участников будет расти ежеквартально.
По материалам:
Ain.Ua
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