Построена дорога для электромобилей, которая заряжает их с такой же эффективностью, как станции быстрой зарядки — Finance.ua
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Построена дорога для электромобилей, которая заряжает их с такой же эффективностью, как станции быстрой зарядки

Сегодня 03:39Технологии&Авто
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Построена дорога для электромобилей, которая заряжает их с такой же эффективностью, как станции быстрой зарядкиПостроена дорога для электромобилей, которая заряжает их с такой же эффективностью, как станции быстрой зарядки
Дороги, которые могут беспроводным способом заряжать электромобили, уже в обозримом будущем. Международная автомобилестроительная корпорация Stellantis создала такую.
Stellantis опробовала возможности технологии динамической беспроводной передачи энергии (DWPT) для беспроводной подзарядки электромобилей (EV). Это происходит, когда движение происходит по специально оборудованным выделенным дорожными полосам.
В технологии DWPT используются беспроводные катушки для подзарядки электромобилей, встроенные под поверхность, поэтому электромобили могут заряжаться во время движения, что открывает неограниченные возможности. Отличая новость состоит в том, что технология может быть адаптирована для всех транспортных средств, оснащенных определенным приемником.
Такой приемник передает энергию от дорожной инфраструктуры непосредственно на электродвигатель, увеличивая запас хода и сохраняя заряд аккумуляторной батареи автомобиля. Тест проводили на трассе «Арена дель Футуро» в Кьяре, Италия, используя Fiat New 500, аккумуляторный электромобиль (BEV), оборудованный для проверки системы.
Оказалось, что машина успешно ехала на обычных скоростях шоссе, не потребляя энергии, хранящейся в аккумуляторе «фиата». Результаты показали, что эффективность потока энергии от асфальта к автомобилю сравнима с типичной эффективностью станций быстрой зарядки.
Это может положить конец остановкам для подзарядки. Кроме того, измерения напряженности магнитного поля показали отсутствие влияния на водителя и пассажиров.
По материалам: Build Portal
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