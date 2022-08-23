Поставщиков финансовых услуг будут регистрировать по-новому: НБУ предложил изменения — Finance.ua

Поставщиков финансовых услуг будут регистрировать по-новому: НБУ предложил изменения Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Поставщиков финансовых услуг будут регистрировать по-новому: НБУ предложил изменения

Национальный банк объявил о старте обсуждения проекта изменений в нормативно-правовые акты, направленные на обновление процедур лицензирования и регистрации финуслуг.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Зачем это необходимо

Необходимость их обновления вызвана рядом факторов, в частности, введением в действие с 1 августа 2022 года Закона Украины «О платежных услугах».

Этим законом вводятся новые виды финансовых платежных услуг, новая процедура согласования получения существенного участия в платежных учреждениях (в том числе малых платежных учреждениях), учреждениях электронных денег, операторах почтовой связи, имеющих право оказывать финансовые платежные услуги.

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Кроме того, во время действия военного положения важно сделать невозможным риск осуществления управления предоставителями финансовых услуг лицами, у которых есть гражданство, налоговое резидентство или которые постоянно проживают или находятся в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины, или лицами, зарегистрированными в государстве-агрессоре.

Какие изменения предлагают:

1) установить на постоянной основе новый признак небезупречной деловой репутации;

2) урегулировать порядок выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями в целях унификации подхода к выдаче лицензии на торговлю валютными ценностями и общего подхода к выдаче лицензий на другие финансовые услуги;

3) урегулировать процедуру реорганизации поставщиков финансовых услуг, поставщиков финансовых платежных услуг;

4) определить обновленные подходы к оценке происхождения источников средств для формирования уставного капитала;

5) исключить нормы относительно необходимости согласования, приобретения или увеличения существенного участия в небанковском финансовом учреждении (кроме страховщика), ввести процедуру согласования Национальным банком существенного участия в предоставителях финансовых платежных услуг;

6) предусмотреть процедуру признания собственника существенного участия в предоставителе финансовых услуг (лица, независимо от формального владения оказывающего значительное или решающее влияние на управление или деятельность поставщика);

7) расширить требования Положения о лицензировании на предоставителей финансовых платежных услуг;

8) уточнить порядок действий поставщика финансовых услуг и Национального банка в случае выявления признаков непредоставления поставщиком финансовых услуг никакой финансовой услуги в течение года со дня получения лицензии;

9) предусмотреть право Национального банка на установление временного запрета использования собственником существенного участия в небанковском финансовом учреждении права голоса и определить порядок назначения доверенного лица, которому передается право участвовать в голосовании.

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