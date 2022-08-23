Поставщиков финансовых услуг будут регистрировать по-новому: НБУ предложил изменения — Finance.ua

Поставщиков финансовых услуг будут регистрировать по-новому: НБУ предложил изменения
Национальный банк объявил о старте обсуждения проекта изменений в нормативно-правовые акты, направленные на обновление процедур лицензирования и регистрации финуслуг.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Зачем это необходимо
Необходимость их обновления вызвана рядом факторов, в частности, введением в действие с 1 августа 2022 года Закона Украины «О платежных услугах».
Этим законом вводятся новые виды финансовых платежных услуг, новая процедура согласования получения существенного участия в платежных учреждениях (в том числе малых платежных учреждениях), учреждениях электронных денег, операторах почтовой связи, имеющих право оказывать финансовые платежные услуги.
Кроме того, во время действия военного положения важно сделать невозможным риск осуществления управления предоставителями финансовых услуг лицами, у которых есть гражданство, налоговое резидентство или которые постоянно проживают или находятся в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины, или лицами, зарегистрированными в государстве-агрессоре.
Какие изменения предлагают:
1) установить на постоянной основе новый признак небезупречной деловой репутации;
2) урегулировать порядок выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями в целях унификации подхода к выдаче лицензии на торговлю валютными ценностями и общего подхода к выдаче лицензий на другие финансовые услуги;
3) урегулировать процедуру реорганизации поставщиков финансовых услуг, поставщиков финансовых платежных услуг;
4) определить обновленные подходы к оценке происхождения источников средств для формирования уставного капитала;
5) исключить нормы относительно необходимости согласования, приобретения или увеличения существенного участия в небанковском финансовом учреждении (кроме страховщика), ввести процедуру согласования Национальным банком существенного участия в предоставителях финансовых платежных услуг;
6) предусмотреть процедуру признания собственника существенного участия в предоставителе финансовых услуг (лица, независимо от формального владения оказывающего значительное или решающее влияние на управление или деятельность поставщика);
7) расширить требования Положения о лицензировании на предоставителей финансовых платежных услуг;
8) уточнить порядок действий поставщика финансовых услуг и Национального банка в случае выявления признаков непредоставления поставщиком финансовых услуг никакой финансовой услуги в течение года со дня получения лицензии;
9) предусмотреть право Национального банка на установление временного запрета использования собственником существенного участия в небанковском финансовом учреждении права голоса и определить порядок назначения доверенного лица, которому передается право участвовать в голосовании.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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