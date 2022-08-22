НБУ разрешил банкам продавать банковские металлы с физической поставкой — Finance.ua
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НБУ разрешил банкам продавать банковские металлы с физической поставкой

Банковские металлы
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Национальный банк Украины с 20 августа 2022 г. предоставил право банкам продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в отделениях.
Об этом пишет НБУ.
Банки осуществляют указанную продажу в пределах остатка банковских металлов в кассе банка по состоянию на 19 августа 2022 года. Дополнительно в этот остаток включается объем превышения покупки банковских металлов с физической поставкой над объемом их продажи по всем банковским металлам с физической поставкой, рассчитываемой в тройских унциях по каждому из металлов отдельно, начиная с 19 августа 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней.
Учитывая указанные ограничения, такие операции не будут оказывать давления на международные резервы Украины.
Что это даст
По оценкам Национального банка, такое решение будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка благодаря частичной переориентации спроса на наличную иностранную валюту в банковские металлы.
Напомним, что ранее банки имели возможность продавать клиентам банковские металлы только в тех отделениях, которые расположены на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором.
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Соответствующие изменения и ряд других уточняющих изменений внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 19 августа 2022 года № 183 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18», которое вступает в силу 20 августа 2022 года.

Справка: Finance.ua:

  • Национальный банк с 21 июля разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте).
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По материалам:
Українські Новини
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