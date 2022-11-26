Поставки смартфонов в мире в третьем квартале упали на 9,7% — Finance.ua

Поставки смартфонов в мире в третьем квартале упали на 9,7% 26.11.2022, 00:21 — Технологии&Авто

Поставки смартфонов в мире в третьем квартале упали на 9,7%

Поставки смартфонов в мире в третьем квартале текущего года упали на 9,7% по отношению к тому же периоду прошлого года — до 301,9 млн штук.

Об этом свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Показатель снизился по итогам пятого квартала, что обусловлено ослаблением мирового спроса на фоне экономической неопределенности, говорится в сообщении.

«Большая часть снижения пришлась на развивающиеся страны, где отсутствие спроса, растущие издержки и инфляция повлияли на потребителей с низкими доходами», — считает директор по исследованиям IDC Набила Попал.

По ее словам, ожидаемое восстановление рынка в 2023 году, вероятно, все же произойдет, но его сроки сдвинутся на более позднее время. При этом по итогам 2022 года ожидается более существенное падение показателей, чем предполагалось ранее, а восстановление в следующем году будет слабее.

Южнокорейская Samsung Electronics сократила продажи в июле-сентябре на 7,8%, однако осталась лидером среди крупнейших мировых производителей с долей рынка в 21,2%.

Американский Apple Inc. (SPB: AAPL) стала единственной компанией в топ-5, увеличившей продажи — на 1,6%. В результате ее доля на глобальном рынке достигла 17,2%.

Поставки китайских Xiaomi (SPB: 1810), OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo в прошлом квартале снизились соответственно на 8,6%, 22,1% и 22,3%.

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