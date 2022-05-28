Поставки нефти из рф в Индию и Китай достигли рекордного уровня — Finance.ua

Поставки нефти из рф в Индию и Китай достигли рекордного уровня

Сегодня 04:19 — Энергетика

Поставки нефти из рф в Индию и Китай достигли рекордного уровня

Поставки нефти из России в Индию и Китай достигли рекордных показателей, а Азия стала крупнейшим покупателем российского сырья.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler, указывает на рекордные поставки в Индию и Китай в то время, когда другие страны ограничивают импорт из-за войны в Украину.

По данным аналитиков, от 74 до 79 миллионов баррелей российской нефти находились в транзите и в плавучих хранилищах в течение прошлой недели, а в феврале, непосредственно перед вторжением России в Украину — 27 миллионов баррелей.

В прошлом месяце Азия впервые опередила Европу как крупнейшего покупателя, и, по данным Kpler, этот разрыв увеличится в мае.

«Некоторые заинтересованные покупатели в Азии больше мотивированы экономикой, а не политической позицией. Наблюдается рост интереса США к покупке Индией российской нефти, поэтому могут возникнуть определенные риски снижения этого торгового потока, даже если сейчас он вряд ли будет значительно уменьшаться», — сказала Джейн Си, старший нефтяной аналитик Kpler в Сингапуре

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