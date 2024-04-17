Поставки нефти из рф достигли максимального уровня почти за год, — Bloomberg — Finance.ua
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Поставки нефти из рф достигли максимального уровня почти за год, — Bloomberg

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Поставки нефти из рф достигли максимального уровня почти за год, — Bloomberg
Поставки нефти из рф достигли максимального уровня почти за год, — Bloomberg
Объем российского экспорта нефти по морю вырос до 11-месячного максимума. Во всех крупных портах он был почти максимальным.
Издание Bloomberg пишет, что на прошлой неделе общий недельный объем экспорта достиг наивысшего уровня с мая 2023 года, превысив его только дважды с начала 2022 года. Средний показатель также резко возрос, поднявшись до максимума с начала июня.
Объем грузов из Приморска, Усть-Луги, Новороссийска и Козьмино были близки к историческим максимумам. В Приморске на Балтике за три недели обработано 10 танкеров. По данным с начала 2022 года, порт не обрабатывал более 11 танкеров в неделю. Коэффициенты переработки нефти находятся около 11-месячного минимума, поскольку ремонтные работы продолжаются.
Резкое увеличение объемов поставок в сочетании с ростом цен на нефть марки Urals привело к увеличению доходов москвы от продаж нефти. За неделю валовая стоимость экспорта сырой нефти выросла до 2,15 миллиарда долларов с 1,82 миллиарда долларов. Средний доход за четыре недели увеличился примерно на 170 миллионов долларов до 1,92 миллиарда долларов в неделю.
По материалам:
УНІАН
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