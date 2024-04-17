Поставки нефти из рф достигли максимального уровня почти за год, — Bloomberg Сегодня 09:49

Поставки нефти из рф достигли максимального уровня почти за год, — Bloomberg

Объем российского экспорта нефти по морю вырос до 11-месячного максимума. Во всех крупных портах он был почти максимальным.

Издание Bloomberg пишет , что на прошлой неделе общий недельный объем экспорта достиг наивысшего уровня с мая 2023 года, превысив его только дважды с начала 2022 года. Средний показатель также резко возрос, поднявшись до максимума с начала июня.

Объем грузов из Приморска, Усть-Луги, Новороссийска и Козьмино были близки к историческим максимумам. В Приморске на Балтике за три недели обработано 10 танкеров. По данным с начала 2022 года, порт не обрабатывал более 11 танкеров в неделю. Коэффициенты переработки нефти находятся около 11-месячного минимума, поскольку ремонтные работы продолжаются.

Резкое увеличение объемов поставок в сочетании с ростом цен на нефть марки Urals привело к увеличению доходов москвы от продаж нефти. За неделю валовая стоимость экспорта сырой нефти выросла до 2,15 миллиарда долларов с 1,82 миллиарда долларов. Средний доход за четыре недели увеличился примерно на 170 миллионов долларов до 1,92 миллиарда долларов в неделю.

УНІАН По материалам:

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