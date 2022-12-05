Поставки молока для переработки сократились на 37% — Finance.ua
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Поставки молока для переработки сократились на 37%

Аграрный рынок
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Несмотря на сложные военные условия, промышленные хозяйства продолжают работать над продуктивностью животных, качеством и сохранностью молока-сырья, пишет bizagro.com.ua.
По оценочным данным, за три квартала 2022 года на перерабатывающие предприятия поступило 2056,2 тыс. т сырого молока, что на 15,3% меньше, чем в 2021 году. Важно, что сокращение поставок из промышленного сектора составило −7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1711,1 тыс. т). Между тем поставки от хозяйств населения сократились более чем на треть: −37% (283 тыс. т).
Следовательно, доля промышленного молока в общей структуре поступления составила уже 83,2%, что на 2,7% больше, чем за 9 месяцев 2021 года, и 6,6% больше, чем в 2020-м.
По материалам:
Finance.ua
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