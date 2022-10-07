Поставки газа в Европу по трубопроводу TANAP увеличат вдвое — Finance.ua
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Поставки газа в Европу по трубопроводу TANAP увеличат вдвое

Энергетика
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Объем поставки газа Трансанатолийским газопроводом (TANAP) будет увеличен вдвое.
Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмез, сообщает Укринформ со ссылкой на Hürriyet.
«Было принято решение удвоить мощность TANAP. Мы увеличим мощность с 16 миллиардов кубических метров до 32», — сказал министр журналистам по итогам второго азербайджано-турецкого энергетического форума в Стамбуле.
Министр также отметил, что Турция сможет воспользоваться частью дополнительных объемов прокачиваемого газа.
TANAP проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции, где соединяется с еще строящимся Трансадриатическим трубопроводом (ТАР). По нему газ будет поставляться в Грецию, Албанию, Италию.
По материалам:
УНІАН
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