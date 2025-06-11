Поставки бензина из россии обвалились — Finance.ua

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Поставки бензина из россии обвалились

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В мае россия существенно сократила морской экспорт бензина — показатель снизился почти на 50% в годовом исчислении.
Об этом пишет РБК со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ).
В мае 2025 года россия экспортировала лишь 133 тыс. тонн бензина по морю — это на 47% меньше, чем в мае прошлого года, и на 63% меньше, чем в апреле. В общей сложности за пять месяцев этого года морской экспорт снизился на 3,3%, до 1,7 млн ​​тонн.
Как отмечают в ЦЦИ, ключевой причиной падения стало прекращение поставок в Азию из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и укрепления рубля. Еще в апреле туда было отправлено 156 тыс. тонн горючего.
Дополнительно повлияли затяжные ремонты на российских НПЗ, в том числе в Комсомольске, Уфе и Волгограде. Они привели к сокращению производства бензина на 72 тыс. тонн.
В то же время вырос экспорт в Африку — до 90 тыс. тонн в мае, что на 90% больше, чем в прошлом году, и на 17% больше, чем в апреле. За пять месяцев туда было экспортировано 622 тыс. тонн, что на 3% превышает показатель 2024 года. Вторым направлением стала Бразилия — 41 тыс тонн в мае.
В среднем рф отправляет за границу всего 2−4 судна с бензином ежемесячно. Аналитики ожидают, что экспорт может вырасти по окончании ремонтов и на фоне ослабления рубля до 100 за доллар во второй половине года.
По материалам:
Економічна Правда
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