Посредники по поиску работы украинцам за рубежом должны отчитываться в Минэкономики — решение правительства — Finance.ua
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Посредники по поиску работы украинцам за рубежом должны отчитываться в Минэкономики — решение правительства

Казна и Политика
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Посредники по поиску работы украинцам за рубежом должны отчитываться в Минэкономики — решение правительства
Посредники по поиску работы украинцам за рубежом должны отчитываться в Минэкономики — решение правительства
Кабинет Министров Украины утвердил порядок подачи отчетности об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Он, в частности, определяет процедуру подачи отчетности по форме отчетности.
Об этом идет речь на сайте КМУ.

Кого касаются изменения

Действие этого порядка распространяется на субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве за границей, которые зарегистрированы в установленном законодательством порядке по виду экономической деятельности по посредничеству в трудоустройстве и включены в соответствующий перечень субъектов.

Когда подавать отчеты

Согласно документу, форма отчетности № 1-ТМ подается декларантом в Минэкономики один раз в год не позднее 30 января года, следующего за отчетным, и заполняется за отчетный год (с 1 января до 31 декабря).
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Неподача или нарушение сроков подачи отчетности в течение трех отчетных периодов подряд является основанием для принятия решения об исключении декларанта из перечня субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

Как подать отчет

Соответствующая форма отчетности подается лично декларантом или его уполномоченным лицом в Минэкономики в бумажной форме почтовым отправлением с описанием вложения или в электронной форме на официальный электронный адрес Минэкономики декларантом с обязательным наложением электронной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате в сферах электронной идентификации и электронных доверительных услуг или в электронной форме через портал электронных сервисов Минэкономики (в случае технической реализации).
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По материалам:
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