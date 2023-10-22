Большинство мигрантов адаптировались за границей, но желают вернуться в Украину — Finance.ua
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Большинство мигрантов адаптировались за границей, но желают вернуться в Украину

Личные финансы
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Большинство мигрантов адаптировались за границей, но желают вернуться в Украину
Большинство мигрантов адаптировались за границей, но желают вернуться в Украину
Основной причиной переезда за границу с начала полномасштабной войны стал вопрос безопасности и благополучия семьи — об этом заявляют почти половина опрошенных (45%).
Об этом говорится в опросе Gradus Research.
В топе стран, куда мигрировали, остаются Польша (29%), Литва (16%) и Германия (10%). И почти две трети респондентов (62%) констатируют, что смогли адаптироваться (полностью или быстрее) к жизни в стране пребывания.
Среди проблем адаптации чаще всего называют местный язык (40%), финансовые трудности (28%) и поиск жилья (24%).
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research
При этом аналитики констатируют высокое желание украинских мигрантов вернуться домой в Украину — в настоящее время доля таких среди опрошенных составляет 63%, в то время как год назад была на уровне 67%.
Среди желающих вернуться более трети планируют это сделать до конца 2024 года (39%), другой трети респондентов (36%) сложно определиться.
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research

Уровень трудоустройства

Результаты опроса показывают высокий уровень трудоустроенности среди украинских мигрантов. 70% опрошенных жителей Украины, которые с начала войны переместились жить за границу, сейчас работают. 54% работают в стране пребывания, еще 12% трудоустроены в украинских компаниях и работают удаленно, а 4% работают дистанционно на иностранную компанию.
Ключевой причиной безработицы среди опрошенных украинских мигрантов чаще всего является незнание местного языка (43%).
Инфографика: Gradus Research
Инфографика: Gradus Research

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
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