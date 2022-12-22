Пособие за один день больничного возросло — Finance.ua
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Пособие за один день больничного возросло

Личные финансы
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Пособие по временной нетрудоспособности выросло на 58,7 гривны. Такой итог 11 месяцев 2022 года был подведен в Фонде социального страхования, пишет social.com.ua.
Если в прошлом году в среднем за один день больничного выплачивали 372,72 грн, то в этом — 431,42 грн.
Как напомнили в ФССУ, следить за состоянием финансирования больничных можно на их телеграм-канале.
Ориентироваться при этом следует на дату принятия заявления-расчета, которое можно уточнить у работодателя.
Для получения больничных направления, если работодатель находится на временно оккупированной территории, следует обратиться в отделение ФССУ по месту учета как ВПЛ или регистрации. Список таких отделений можно найти по ссылке.

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По материалам:
Finance.ua
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