Пособие по беременности и родам для ФЛП: нужно ли платить налоги с декретных
Пенсионный фонд предоставляет пособие по беременности и родам, однако вопрос его налогообложения для физических лиц-предпринимателей остается актуальным.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Согласно закону об общеобязательном государственном социальном страховании, право на выплаты имеют застрахованные лица — как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, проживающие в Украине. Речь идет о случаях временной потери трудоспособности, к которым относится и беременность и роды.
Выплата назначается в период работы или ведения предпринимательской деятельности, включая испытательный срок или даже день увольнения.
Как облагаются налогом такие выплаты
Налоговики отмечают: пособие по беременности и родам имеет специальный налоговый режим:
- для ФЛП эти средства не считаются доходом от предпринимательской деятельности;
- в то же время они рассматриваются как доход физического лица.
Однако ключевое — другое.
Согласно нормам Налогового кодекса, такие выплаты:
- не включаются в налогооблагаемый доход физического лица;
- не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Что с военным сбором
Ставка военного сбора составляет 5%, но применяется только к налогооблагаемым доходам.
Поскольку пособие по беременности и родам не входит в общий налогооблагаемый доход, оно освобождается и от военного сбора.
Вывод
Пособие по беременности и родам, которое получает ФЛП от Пенсионного фонда:
- не включается в предпринимательский доход;
- не облагается НДФЛ;
- не облагается военным сбором.
Таким образом, эти выплаты фактически полностью освобождены от налоговой нагрузки.
Также по теме
В Польше меняют правила выплат 300 злотых
Как подросткам безопасно пользоваться банковскими картами
Средняя пенсия в Украине превысила 7 тыс. грн: как изменились выплаты после индексации
Как исправить ошибку в водительском удостоверении
Как финансово подготовиться к смене работы
В Украине выросли цены на коммунальные услуги: что подорожало больше всего