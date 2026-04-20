0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пособие по беременности и родам для ФЛП: нужно ли платить налоги с декретных

Личные финансы
Пособие по беременности и родам имеет специальный налоговый режим
Пособие по беременности и родам имеет специальный налоговый режим
Пенсионный фонд предоставляет пособие по беременности и родам, однако вопрос его налогообложения для физических лиц-предпринимателей остается актуальным.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Согласно закону об общеобязательном государственном социальном страховании, право на выплаты имеют застрахованные лица — как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, проживающие в Украине. Речь идет о случаях временной потери трудоспособности, к которым относится и беременность и роды.
Выплата назначается в период работы или ведения предпринимательской деятельности, включая испытательный срок или даже день увольнения.

Как облагаются налогом такие выплаты

Налоговики отмечают: пособие по беременности и родам имеет специальный налоговый режим:
  • для ФЛП эти средства не считаются доходом от предпринимательской деятельности;
  • в то же время они рассматриваются как доход физического лица.
Однако ключевое — другое.
Согласно нормам Налогового кодекса, такие выплаты:
  • не включаются в налогооблагаемый доход физического лица;
  • не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Что с военным сбором

Ставка военного сбора составляет 5%, но применяется только к налогооблагаемым доходам.
Поскольку пособие по беременности и родам не входит в общий налогооблагаемый доход, оно освобождается и от военного сбора.

Вывод

Пособие по беременности и родам, которое получает ФЛП от Пенсионного фонда:
  • не включается в предпринимательский доход;
  • не облагается НДФЛ;
  • не облагается военным сбором.
Таким образом, эти выплаты фактически полностью освобождены от налоговой нагрузки.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
