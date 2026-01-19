0 800 307 555
Пособие на детей до одного года: когда начнут выплачивать по 7 тыс. грн

Личные финансы
44
Семьям будут выплачивать по 7 тыс. грн. каждый месяц в течение года.
Пенсионный фонд Украины планирует уже в следующем месяце начать выплаты государственной поддержки семьям с детьми до одного года в размере 7 000 грн. Денежные средства можно будет направить на приобретение товаров для ребенка, оплату обучения или других услуг.
Об этом заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус во время брифинга, передает РБК-Украина.

Когда и кто сможет получить пособие

Право на выплаты будут иметь:
  • родители детей, рожденных в 2026 году;
  • матери, родившие в 2025 году, если по состоянию на 1 января 2026 ребенку еще не исполнился один год.
По словам Евгения Капинуса, в настоящее время продолжается доработка технических вопросов, связанных с использованием специальных счетов для выплат.
«Есть некоторые технические нюансы использования спецсчетов, которые необходимы для этих выплат. Надеемся, что до конца следующего месяца этот вопрос будет решен, и мы сможем осуществлять перечисление средств», — отметил он.
Для получения пособия родителям необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. После его рассмотрения средства будут зачислены на специальный счет семьи.

Что известно о пособии по уходу за ребенком

С 2026 года законодательством предусмотрено ежемесячное пособие семьям по уходу за ребенком до одного года в размере 7 000 грн. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью размер выплаты составит 10 500 грн.
Для назначения пособия в Пенсионный фонд Украины необходимо подать:
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП), при наличии;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документы, подтверждающие полномочия законного представителя, если заявление подает не мать или отец;
  • медицинское заключение о временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.
Пособие по уходу за ребенком до одного года назначается со дня, наступающего после завершения отпуска по беременности и родам.
Кроме выплаты в 7 тысяч гривен в месяц, родители получат единовременное денежное пособие за рождение первого и каждого ребенка в размере 50 тыс. грн. Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг не позднее 12 месяцев от рождения ребенка. Услуга предоставляется онлайн и оффлайн.
Обо всех видах поддержки, на которые могут рассчитывать новорожденные и их родители, Finance.ua рассказывал в статье по ссылке.
По материалам:
РБК-Україна
