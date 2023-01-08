Пособие для малообеспеченных семей: кто может претендовать и как получить — Finance.ua

Пособие для малообеспеченных семей: кто может претендовать и как получить Сегодня 08:01 — Личные финансы

Пособие для малообеспеченных семей: кто может претендовать и как получить

В Украине действует услуга Государственное пособие малоимущим семьям. Соответственно, социальные выплаты предоставляются малообеспеченным семьям, которые проживают в Украине и у которых по уважительным причинам среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.

О том, как получить государственное пособие для малообеспеченных семей, узнавали факты ICTV.

Условия предоставления пособия

Согласно действующему законодательству, малообеспеченной семьей в Украине считается семья, у которой по уважительным или независящим от нее причинам среднемесячный совокупный доход ниже гарантированного прожиточного минимума для нее.

В таком случае семья может обратиться в управление труда и социальную защиту населения для проверки права на назначение государственного социального пособия.

Размер социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

Прежде всего, размер прожиточного минимума зависит от состава семьи и количества человек. Соответственно, для каждой семьи сумма выплат будет разная.

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В условиях военного времени в Украине срок назначенной ранее выплаты не останавливается, даже если получатель пропустил срок ее пересмотра.

Однако с 1 января 2023 года несколько изменится порядок начисления пособия. Согласно постановлению Кабмина № 1320 , автоматическое начисление государственного социального пособия и льгот во время военного положения прекращается. Автоматическое начисление всех видов государственного пособия будет продлено только для проживающих на оккупированных территориях или где ведутся боевые действия.

Соответственно, украинские семьи, которые уже получают государственное социальное пособие малообеспеченным семьям, могут лишиться выплаты с 1 января 2023 года.

Чтобы получать пособие в дальнейшем, после 1 января 2023 года необходимо обратиться к представителям громад или в ЦПАУ с пакетом документов и подать соответствующее заявление.

После завершения военного положения выплаты будут поступать еще один месяц. Если вы хотите их продлевать, необходимо снова обновить документы в течение одного месяца.

Кто входит в состав малообеспеченной семьи

В состав семьи, которая обращается за пособием, входят:

муж, жена, родные и усыновленные дети до 18 лет, а также дети, которые учатся до достижения 23 лет и не имеют собственных семей;

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, которые проживают вместе с родителями;

нетрудоспособные родители супруга, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;

женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей.

Как получить государственное пособие

Оформление пособия бесплатно. Чтобы его получить, необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг:

соберите все необходимые документы; напишите заявление на получение выплат; отправьте документы и заявление по почте в местный Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты.

С 1 января 2021 года заявления с документами принимаются органами соцзащиты только при отправке их по почте или в электронной форме.

Какие документы нужны

Для получения услуги необходимо отправить следующие документы:

заявление о назначении пособия малообеспеченным семьям;

декларацию о доходах и имущественном положении семьи;

если у вас есть справка об участии в обороне Украины и в отпоре и сдерживании армии рф на территории Украины;

справку о доходах, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины или фондах социального страхования.

Срок предоставления пособия — 10 календарных дней. После обработки присланных документов и заявления вам сообщат о результатах.

Где получить пособие

В случае назначения пособия забрать социальные выплаты можно в:

структурных подразделениях по социальной защиты населения или в районных подразделениях в Киеве;

исполнительном местном органе;

центре предоставления административных услуг.

Куда обращаться, если отказали в пособии

Отказать в предоставлении социальных выплат могут по нескольким причинам:

семья имеет более одного автомобиля;

в собственности малоимущей семьи есть вторая квартира или дом (это не касается той недвижимости, которая расположена на временно оккупированных территориях);

если один из родителей за год до обращения покупал земельный участок, недвижимость или транспортное средство или производил разовую оплату каких-либо услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных платежей);

если в семье есть трудоспособные лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы, и не работали, не проходили военную службу или не учились.

Если вам отказали в предоставлении услуги, вы можете обжаловать результаты, обратившись в Окружной административный суд.

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