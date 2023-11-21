Послы стран G7 объяснили, что следует изменить в законопроекте о самостоятельности САП — Finance.ua
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Послы стран G7 объяснили, что следует изменить в законопроекте о самостоятельности САП

Казна и Политика
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Послы стран G7 объяснили, что следует изменить в законопроекте о самостоятельности САП
Послы стран G7 объяснили, что следует изменить в законопроекте о самостоятельности САП
Послы стран G7 обратились к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку с письмом, в котором объяснили, что только один из предложенных законопроектов об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) отвечает международным требованиям.
Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении «Европейской правды».
«Мы понимаем, что существуют два конкурирующих законопроекта, зарегистрированных разными группами членов парламента (№ 10 060−1 и № 10 060−2). Мы считаем, что законопроект № 10 060 (зарегистрирован 15 сентября и подан Кабинетом министров Украины. — Ред.) соответствует законодательному намерению укрепить институционную автономию САП, улучшить ее способность регулировать организационную деятельность и установить механизмы дисциплины и ответственности», — говорится в письме.
Послы отмечают, что законопроект № 10 060 содержит важные элементы для необходимой реформы. Однако они рекомендуют добавить ряд элементов, чтобы продемонстрировать украинскому народу и международному сообществу, включая страны-доноры и частный сектор, приверженность Украины к борьбе с коррупцией и реформе в сфере правосудия. В частности:
  • САП должен оставаться автономным, например, в плане процессуальной автономии, для чего нужно внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК);
  • предоставить САП право самостоятельно совершать соответствующие следственные и процессуальные действия в отношении специальных субъектов — депутатов, судей, мэров;
  • обезопасить расследование НАБУ и САП от вмешательства со стороны других ведомств;
  • предоставить заместителю председателя САП все полномочия заместителя Генерального прокурора/руководителя САП в случае его отсутствия;
  • предоставить САП полномочия самостоятельно рассматривать запросы об экстрадиции и взаимной правовой помощи;
  • создать отдел внутреннего контроля внутри САП;
  • ввести разумный срок для назначения Генеральным прокурором нового руководителя САП после оглашения независимой комиссией результатов отбора;
  • отменить в Уголовно-процессуальном кодексе ограничения сроков досудебного расследования до уведомления о подозрении, чтобы предотвратить преждевременное закрытие дел.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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