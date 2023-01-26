Послевоенное восстановление украинского энергосектора создает уникальные возможности для промышленников США и Украины — Finance.ua

Послевоенное восстановление украинского энергосектора создает уникальные возможности для промышленников США и Украины Сегодня 14:32 — Энергетика

Совместные проекты Украины и США по восстановлению энергосектора на принципах устойчивости усилят конкурентоспособность промышленности обоих государств.

Об этом заявил заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков во время конференции с промышленниками США по восстановлению Украины. Участие в мероприятии приняли представители Microsoft, Boeing, Cargill, General Electric, Coca-Cola, Siemens, US Steel и т.д.

Ярослав Демченков обратился к крупнейшей в США ассоциации промышленников (National Association of Manufacturers), представляющей 14 тысяч компаний, и призвал участвовать в планировании восстановления энергосектора Украины, который подвергается систематическим обстрелам от российских оккупантов.

«Энергетический переход, который будет ускорен после нашей победы, — это возможности для промышленников США, Украины и европейских стран наращивать производственный потенциал. Инвестиции в проекты энергетического перехода Украины также являются инвестициями в усиление энергетической безопасности континента. Приглашаем американский бизнес заходить в Украину, и мы вместе найдем проекты по внедрению инновационных решений в сфере энергетики», — сказал Ярослав Демченков.

Отдельно замминистра остановился на планах послевоенного восстановления энергетического сектора Украины. По его словам, Украина будет инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии, атомную энергетику, проекты децентрализации и усиление устойчивости энергосистемы.

Партнеры должны сфокусироваться на развитии технологий и строительстве производственных мощностей для энергетики будущего в Украине и странах-союзниках. В ходе зеленого энергетического перехода наша цель — раскрыть энергетический потенциал регионов и усилить их энергетическую устойчивость. Это станет одной из лучших инвестиций в восстановление Украины", — сказал Ярослав Демченков и обратил внимание, что для успешности зеленого перехода важно развивать новые профессиональные навыки у специалистов и открывать компаниям на местах возможности реализации совместных проектов.

Чиновник также подчеркнул, что одним из ключевых условий для ускоренного зеленого перехода является полная интеграция энергетических рынков Украины и ЕС.

«Поставки высоковольтных трансформаторов — сегодня самый первый приоритет для Украины. Однако список потребностей значительно шире, — сказал замминистра энергетики. — Производство нового оборудования требует времени. Поэтому мы обращаемся к партнерам проверить свои склады на наличие уже готового оборудования или того, которое ранее использовалось и которое можно как можно быстрее прислать в Украину».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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