После возвращения в Украину. Можно ли снова получить статус защиты в ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

После возвращения в Украину. Можно ли снова получить статус защиты в ЕС

15
Немало украинцев уже вернулись домой, уехав в Европу из-за войны. Для этого они отказывались от статуса временной защиты. Но по разным причинам кто-то из них хочет вернуться в ЕС снова.
Можно ли восстановить статус временной защиты в ЕС, если украинец от него уже отказался, вернулся домой, но хочет снова уехать в Европу? Об этом TRAVEL рассказала юрист Stron Legal Services Марианна Гавришко.

Как восстановить статус защиты в ЕС

После 24 февраля 2022 года все украинцы, прибывшие в страны Евросоюза, спасаясь от войны, могут получить статус временной защиты. По общему правилу он действует год и может быть продлен, если основания его предоставления сохраняются.
Владельцам временной защиты разрешено выезжать за пределы страны-приюта на территорию Украины или путешествовать в пределах Шенгенской зоны некоторое время без автоматической отмены статуса, объясняет Марьяна Гавришко.
«Это происходит при условии, что срок пребывания будет не больше 90 дней. Однако возвращаясь в Украину на длительное время, от него нужно отказаться. Несмотря на отказ от статуса временной защиты, украинцы могут восстановить его в любой момент, приехав на территорию ЕС», — говорит она.
Согласно законодательству ЕС, если вы вернулись в Украину и отказались от статуса временной защиты, то при возвращении должны повторно зарегистрироваться.
Место для вашей рекламы
Также вы можете получить статус временной защиты в другой стране ЕС, чем в той, которая была до этого. Однако эти вопросы нужно отдельно уточнять в консульстве европейского государства, где вы хотите повторно получить убежище. Ведь правила пребывания и использования статуса регулируются законодательством каждого государства-члена ЕС по-разному, предупреждает юрист Stron Legal Services.
Законодательство Е С не запрещает лицам, отказавшимся от статуса временной защиты, повторно получить его.
«В то же время решение о предоставлении „повторной“ временной защиты остается за страной, в которую вы обратились. Поскольку это происходит на дискреционной, то есть индивидуальной основе. Поэтому можем сказать, что унифицированной процедуры восстановления статуса временной защиты не существует», — добавляет специалист.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.