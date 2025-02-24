После трех лет войны Трамп бросает россии спасательный круг, — Reuters Сегодня 18:12

Перегретая экономика рф находится на пороге охлаждения, так как фискальные стимулы, возрастающие процентные ставки, высокая инфляция и западные санкции берут свое. После трех лет войны Вашингтон, возможно, бросил Москве спасательный круг.

Издание Reuters пишет, что президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине, вызывая тревогу у европейских союзников, оставляя их и Украину вне переговоров с рф и обвиняя Украину в российском вторжении в 2022 году — политические подарки для Москвы, которые также могут принести больше экономической выгоды.

По словам Олега Вьюгина, бывшего заместителя председателя Центрального банка россии, Вашингтон настаивает на том, что Москва может либо прекратить раздувать военные расходы, пытаясь отвоевать территорию в Украине, либо продолжать их наращивать и расплачиваться за это годами экономических проблем, в частности высокой инфляцией и падением уровня жизни.

Хотя россия вряд ли быстро сократит расходы на оборону, на которые приходится около трети общих расходов, перспектива заключения мира должна ослабить экономическое давление, привести к снятию санкций и возвращению западных фирм.

«россияне не захотят сразу прекратить финансирование производства вооружений, боясь вызвать рецессию и потому, что им нужно восстанавливать армию», — говорит Александр Коляндр, научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA). «Но если отпустить часть солдат, то это немного снимет давление с рынка труда».

Призыв на военную службу и эмиграция повлекли повсеместный дефицит рабочей силы, в результате чего уровень безработицы в рф достиг рекордно низкого уровня в 2,3%.

Инфляционное давление также может ослабнуть, добавил Коляндр, поскольку перспективы мира могут сделать Вашингтон менее склонным к применению вторичных санкций в отношении компаний из таких стран, как Китай, что сделает импорт проще и, следовательно, дешевле.

УНІАН По материалам:

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