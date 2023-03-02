После продажи первого iPhone за рекордную сумму Apple выставила на продажу коллекцию своих гаджетов — Finance.ua

После продажи первого iPhone за рекордную сумму Apple выставила на продажу коллекцию своих гаджетов Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

После продажи первого iPhone за рекордную сумму Apple выставила на продажу коллекцию своих гаджетов

После успешной продажи нераспакованного iPhone первого поколения 2007 года выпуска на аукционе в США за $63 356 в Apple решили выставить на продажу крупнейшую коллекцию раритетных компьютеров компании. На аукционе представят более 500 компьютеров Apple, собранных в период с 1977 по 2008 год.

Коллекция появится на аукционе Julien’s Auctions 30 марта 2023 года, а с 27 марта и до начала торгов будет проходить офлайн выставка лотов. Среди компьютеров Apple есть редкие и раритетные модели, например Apple Lisa I 1983 года. Тогда из-за финансовых проблем компания выпустила всего 10 000 экземпляров.

Цены на редкие модели стартуют от $10 000-20 000. Массовые устройства компании оценивают в $300-500. Вместе с компьютерами будет продана камера Apple QuickTake 100 и фирменный джойстик компании, который использовался с компьютерами Apple IIE и Apple IIC.

Уникальную коллекцию собрал учитель Ханспетер Лузи из Швейцарии, обучающий детей с особыми потребностями. Он разработал несколько образовательных игр и методик, помогающих детям с особыми потребностями научиться пользоваться компьютером.

Что касается продажи редкого экземпляра iPhone, его начальная стоимость составила $2500, через 17 дней и 27 ставок аукцион завершился на рекордно большой сумме — $63 356. В 2007 году iPhone с 8 ГБ памяти стоил $599, 19 февраля 2023 года его продали в 106 раз дороже начальной стоимости. Предыдущий iPhone 2007 года был продан за $39339.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.