После продажи первого iPhone за рекордную сумму Apple выставила на продажу коллекцию своих гаджетов — Finance.ua
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После продажи первого iPhone за рекордную сумму Apple выставила на продажу коллекцию своих гаджетов

Технологии&Авто
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После продажи первого iPhone за рекордную сумму Apple выставила на продажу коллекцию своих гаджетов
После продажи первого iPhone за рекордную сумму Apple выставила на продажу коллекцию своих гаджетов
После успешной продажи нераспакованного iPhone первого поколения 2007 года выпуска на аукционе в США за $63 356 в Apple решили выставить на продажу крупнейшую коллекцию раритетных компьютеров компании. На аукционе представят более 500 компьютеров Apple, собранных в период с 1977 по 2008 год.
Коллекция появится на аукционе Julien’s Auctions 30 марта 2023 года, а с 27 марта и до начала торгов будет проходить офлайн выставка лотов. Среди компьютеров Apple есть редкие и раритетные модели, например Apple Lisa I 1983 года. Тогда из-за финансовых проблем компания выпустила всего 10 000 экземпляров.
Цены на редкие модели стартуют от $10 000-20 000. Массовые устройства компании оценивают в $300-500. Вместе с компьютерами будет продана камера Apple QuickTake 100 и фирменный джойстик компании, который использовался с компьютерами Apple IIE и Apple IIC.
Уникальную коллекцию собрал учитель Ханспетер Лузи из Швейцарии, обучающий детей с особыми потребностями. Он разработал несколько образовательных игр и методик, помогающих детям с особыми потребностями научиться пользоваться компьютером.
Что касается продажи редкого экземпляра iPhone, его начальная стоимость составила $2500, через 17 дней и 27 ставок аукцион завершился на рекордно большой сумме — $63 356. В 2007 году iPhone с 8 ГБ памяти стоил $599, 19 февраля 2023 года его продали в 106 раз дороже начальной стоимости. Предыдущий iPhone 2007 года был продан за $39339.
По материалам:
noworries
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