После победы Украина станет мощным магнитом для европейских инвестиций — IFC — Finance.ua
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После победы Украина станет мощным магнитом для европейских инвестиций — IFC

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Чтобы инвесторы уже сегодня без страха приходили в Украину, нам нужны действенные инструменты страхования военных рисков, а после войны у Украины есть шанс стать мощным магнитом для инвестиций.
Как передает корреспондент Укринформ, это подчеркнула руководитель деятельности Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине Елена Волошина во время второго Международного форума устойчивого развития.
«План восстановления Украины содержит несколько амбициозных программ, выполнение которых потребует привлечения и международных финансов, и средств частного сектора. Деньги есть, и после нашей победы, я уверена, их станет даже больше. Украина станет мощным магнитом для европейских инвестиций», — отметила Волошина.
По ее словам, одним из доказательств того, что инвесторов интересует наша страна даже сейчас, когда здесь ведутся военные действия, является присутствие в Украине IFC.
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«IFC предоставляла нашим клиентам финансирование в первые месяцы войны и продолжает поддерживать украинский бизнес. На прошлой неделе мы подписали с Horizon Capital соглашение о создании еще одного инвестфонда. У нас есть обязательства, которые взяли на себя относительно украинского восстановления», — рассказала руководитель IFC в Украине.
Также она сообщила, что несколько инвесторов уже готовы начать свои проекты в Украине, не дожидаясь окончания горячей фазы войны. Единственное, что они готовы рискнуть не на Сумщине или Харьковщине, а рассматривают возможность для инвестиций в приграничных областях на западе страны.
В настоящее время сдерживает инвестиционный поток, по словам Волошиной, отсутствие действенного инструмента страхования военных рисков.
«Но я знаю, что украинское правительство вместе с MIGA (Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, входит в группу Всемирного банка. — ред.) уже работают над созданием механизма страхования инвестиций в условиях войны», — подчеркнула она.
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Как сообщал Укринформ, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка, выделила 30 миллионов долларов для инвестиций в Украину и Молдову.
Как сообщалось, Украина хочет привлечь к проектам восстановления Украины компании, инвестиции и технологии со всего мира.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина вместе с международными финансовыми организациями разрабатывает несколько инструментов страхования военных рисков. Такие инструменты позволят обеспечить приход международных компаний еще до боевых действий.
По материалам:
Укрінформ
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