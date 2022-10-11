После мобилизации росбанки повысили ставки по кредитам — Finance.ua

После мобилизации росбанки повысили ставки по кредитам
Крупные российские банки начали повышать ставки по кредитам для населения после принятия госдумой россии законов о кредитных каникулах для мобилизованных и списания кредитов погибших во время захватнической войны в Украине.
Об этом свидетельствуют данные финансовой платформы Финуслуги московской биржи, пишет российский Forbes.
Так, за неделю с 29 сентября по 6 октября средние ставки по потребительским кредитам в двадцатки крупнейших российских банков выросли на 1,29 процентного пункта (п.п.) — до 19,29% годовых.
Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели выросла на 1,67 в. п. (до 20,45%), по кредитам, выдаваемым под залог автомобиля или недвижимости — на 0,46 в. п. (до 16,72 %).
В частности, на прошлой неделе верхний предел полной стоимости кредита в Альфа-банке вырос до 37,375% (был 27,861%), в Совкомбанке — до 34,9% (был 31,5%), в Газпромбанке — до 18,293% (был 17,099%) .
При этом с начала сентября средняя ставка по потребительским кредитам у топ-20 российских банков практически не изменялась и составила около 18%.
В то же время в прессслужбах большинства банков официально повышение ставок отрицают или же уверяют, что повысили ставки только для некоторых категорий клиентов.
Кроме того, по данным аналитиков, с 1 по 8 октября сразу семь банков из топ-20 повысили ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье — средневзвешенная ставка за неделю увеличилась на 0,41 в. п. — до 10 5%.
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