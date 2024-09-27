После легализации промышленной конопли ее первый урожай оценивают в 10,5 миллиона долларов в 2024 году — Finance.ua

После легализации промышленной конопли ее первый урожай оценивают в 10,5 миллиона долларов в 2024 году Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Первый урожай промышленной конопли 2024 года, полученный после легализации выращивания этой культуры в 2023 году, оценивается в $10,5 млн, а в 2025 году есть все предпосылки, чтобы этот показатель вырос вдвое, как минимум до $21 млн.

«На сегодняшний день объем посевов промышленной конопли составляет около 4 тыс. га. По нашим расчетам, это может генерировать $10,5 млн товарооборота в 2024 году», — отметила руководитель сектора «Сельское хозяйство» BRDO Ирина Грузинская в комментарии для издания.

Также в организации называют вполне реалистичным <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL21pbmFncm8uZ292LnVhL25ld3MvbWluYWhyb3BvbGl0eWt5LXYtdWtyYWluaS1ha3R5dm5vLXZpZHJvZHpodWlldHNpYS10YS1yb3p2eXZhaWV0c2lhLWtvbm9wbGlhcnN0dm 8 /dj02NmUyOWZlOWFhN2JlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI==>прогноз Минагрополитики на 2025 год, согласно которому ожидается удвоение посевных площадей под этой культурой до 8 тыс. га. Конечно, следует учитывать сложные условия, в которых работает сельскохозяйственный сектор Украины в условиях полномасштабной войны.

Площади выращивания промышленной конопли в Украине уже в следующем году могут вырасти до 8 тыс. гектаров.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.