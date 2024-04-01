Посевная-2024 превышает на 8,3% прошлогоднюю — Finance.ua

Посевная-2024 превышает на 8,3% прошлогоднюю Сегодня 21:36 — Казна и Политика

Посевная-2024 превышает на 8,3% прошлогоднюю

Украина по состоянию на 28 марта засеяла яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 476,7 тыс. га, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, темпы посева гороха на 51,1% превышают прошлогодние по состоянию на ту же дату и составляют 81,8 тыс. га, ячменя — на 35,6% больше и достигли 291,5 тыс. га, пшеницы на 27,8% больше — 68,3 тыс. га, овса на 17,6% - 28,7 тыс. га.

Лидируют в проведении весенней посевной аграрии в Одесской области. Они уже посеяли 7 тыс. га пшеницы, 41,5 тыс. га ячменя, 28,4 тыс. га гороха и 1,5 тыс. га овса.

В Тернопольской области — 14,4 тыс. га пшеницы, 32,2 тыс. га ячменя, 3,1 тыс. га гороха и 1,1 тыс. га овса.

В Полтавской области — 6,4 тыс. га пшеницы, 56,2 тыс. га ячменя, 4,7 тыс. га гороха и 2,3 тыс. га овса.

В Хмельницкой области — 7,2 тыс. га пшеницы, 23,7 тыс. га ячменя, 0,8 тыс. га гороха и 0,5 тыс. га овса.

В Винницкой области — 5,9 тыс. га пшеницы, 27,1 тыс. га ячменя, 4,4 тыс. га гороха и 0,2 тыс. га овса.

В Николаевской области — 2,2 тыс. га пшеницы, 33,4 тыс. га ячменя, 17,6 тыс. га гороха и 0,5 тыс. га овса.

За прошлую неделю аграрии Украины посеяли зерновые и зернобобовые культуры на 262,2 тыс. га. В лидерах аграрии Полтавщины там засеяно 44,2 тыс. га.

Лидирует Полтавская область и среди посевов сахарной свеклы уже засеяно 10,2 тыс. га. Сев этой культуры также начали в Винницкой, Волынской и Ровенской областях.

Аграрии Киевской области начали сеять подсолнечник, а Винницкой — сою.

Минагрополитики по результатам проведенного в Государственном аграрном реестре опроса подготовки сельхозпроизводителей к посевной кампании яровых культур под урожай-2024 сообщило, что 70% респондентов планируют увеличить площади под соей в среднем на 21% по сравнению с 2023 годом.

Опрос также показал, что во время весенней посевной приоритетными у украинских аграриев останутся зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11% и яровой ячмень — на 7%. Ожидается, что посевные площади под яровой рапс увеличатся на 24%, сахарная свекла — на 17%, а под кукурузу сократятся на 9%. Потенциально могут сократиться площади под подсолнечником.

В целом, в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном, прогнозируют в Минагрополитики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.