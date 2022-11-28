Посещаемость столичных торговых центров снизилась на треть — Finance.ua

Посещаемость столичных торговых центров снизилась на треть Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

У листопаді 2022 року зафіксовано скорочення на 32,2% відвідуваності торговельних центрів Києва — з 506 до 343 осіб на тисячу квадратних метрів проти показників минулого року.

Об этом сообщает Украинский совет торговых центров (УСТЦ).

«На фоне сложившейся ситуации посещаемость столичных торговых центров в ноябре этого года составила 343 человека на 1000 кв.м. Для сравнения — в это же время прошлого года этот показатель составлял 506 человек на 1000 кв. м. То есть, посещаемость торговых объектов за год снизилась на 32,2%», — говорится в сообщении.

В УСТЦ отмечают, что в настоящее время наблюдается изменение структуры товарооборота ритейлеров — сокращение расходов на одежду, портативную электронику, периферийную технику, мебель, товары на фоне увеличения расходов на продукты питания.

Кроме того, в УСТЦ подчеркивают, что вакантность торговых центров Киева на конец ноября 2022 года составляет в среднем 18,8%. Наибольший уровень свободных помещений зафиксирован у крупноформатных объектов регионального (26,0%) и окружного форматов (17,9%).

Высокий уровень вакантности в ТЦ исследователи связывают с остановкой работы во время военного положения международных операторов.

Как сообщалось, на 1 ноября в Украине возобновили работу 88% торговых центров, на севере и западе уже работают все ТЦ, а больше всего неработающих остаются на востоке страны.

Укрінформ По материалам:

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