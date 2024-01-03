Портрет украинского QA-инженера: сколько зарабатывает, что мотивирует в работе и как отдыхает — Finance.ua
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Портрет украинского QA-инженера: сколько зарабатывает, что мотивирует в работе и как отдыхает

Личные финансы
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Портрет украинского QA-инженера: сколько зарабатывает, что мотивирует в работе и как отдыхает
Портрет украинского QA-инженера: сколько зарабатывает, что мотивирует в работе и как отдыхает
IT-рекрутинговое агентство Netpeak Talent, входящее в группу IT-компаний Netpeak Group, провело исследование портрета современных украинских QA-инженеров. Рекрутеры решили разобраться, сколько QA-инженеры зарабатывают, что больше всего их мотивирует или демотивирует, и как проводят свободное время.
Исследование Netpeak Group Space проводилось в ноябре 2023 года, в рамках которого было опрошено 163 QA-специалиста, где 64% (105 респондентов) составили мужчины и 36% — женщины (58 респонденток). Большинство участников опроса (78%) были моложе 34 лет, пишет Dev.ua.

Зарплаты

Уровень зарплаты напрямую зависит от уровня профессионализма работника:
  • медиана зарплаты специалистов Junior уровня (Junior, Strong Junior/Junior+, Pre-Middle) составляет $1 075 (по данным 52 ответов респондентов),
  • медиана зарплаты специалистов Middle (Middle, Strong Middle) — $1 950 (77), Senior — $3 500 (19).
Портрет украинского QA-инженера: сколько зарабатывает, что мотивирует в работе и как отдыхает

Мотивационные факторы

Больше всего респондентов мотивирует уровень зарплаты (88%) и профессиональный рост (67%). Также в ТОП-5 мотивационных факторов входят гибкий график (56%), открытая и дружелюбная корпоративная культура (39%) и эффективное руководство (30%).
Портрет украинского QA-инженера: сколько зарабатывает, что мотивирует в работе и как отдыхает

Демотивирующие факторы

Относительно демотивирующих факторов участники исследования отметили такие, как недостаточный уровень заработной платы (74%), отсутствие профессионального роста (52%) и некомпетентное управление компанией (47%).
Портрет украинского QA-инженера: сколько зарабатывает, что мотивирует в работе и как отдыхает
Также ТОП-5 демотивирующих факторов включает отсутствие баланса между работой и личной жизнью (37%) и отсутствие дружественной корпоративной культуры (34%).

Свободное время и интересы

В свободное от работы время QA-специалисты предпочитают смотреть фильмы, читать книги, тренировки в спортзале, видеоигры и прогулки на свежем воздухе.
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По материалам:
dev.ua
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