Порт «Усть-Дунайский» продали более чем за 201 млн гривен — Finance.ua

Порт «Усть-Дунайский» продали более чем за 201 млн гривен Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Победитель аукциона по приватизации ЕМК ГП «Морской торговый порт «Усть-Дунайск» произвел оплату в размере 201 000 300 грн и еще 40 200 060 грн НДС.

Об этом сообщил на своей Фейсбук-странице начальник отделения Фонда госимущества Украины по Одесской и Николаевской областям Александр Славский.

До 21 февраля покупатель должен заключить предварительный договор купли-продажи и после будет иметь еще 60 рабочих дней на заключение нотариального договора. Это новшество законодательства, чтобы покупатель мог подготовить документы для нотариального заверения договора. К примеру, разрешение от Антимонопольного комитета.

Напоминаю, что аукцион второго порта намечен на 3 марта 2023 года. Стартовая цена ЕМК ГП "Белгород-Днестровский МТП" составляет 187 млн грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.