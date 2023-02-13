Порт «Усть-Дунайский» продали более чем за 201 млн гривен — Finance.ua
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Порт «Усть-Дунайский» продали более чем за 201 млн гривен

Фондовый рынок
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Победитель аукциона по приватизации ЕМК ГП «Морской торговый порт «Усть-Дунайск» произвел оплату в размере 201 000 300 грн и еще 40 200 060 грн НДС.
Об этом сообщил на своей Фейсбук-странице начальник отделения Фонда госимущества Украины по Одесской и Николаевской областям Александр Славский.
До 21 февраля покупатель должен заключить предварительный договор купли-продажи и после будет иметь еще 60 рабочих дней на заключение нотариального договора. Это новшество законодательства, чтобы покупатель мог подготовить документы для нотариального заверения договора. К примеру, разрешение от Антимонопольного комитета.
Напоминаю, что аукцион второго порта намечен на 3 марта 2023 года. Стартовая цена ЕМК ГП "Белгород-Днестровский МТП" составляет 187 млн грн.
По материалам:
agrotimes.ua
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